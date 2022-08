Ambulancia de SAME 105, en el Hospital Pereira Rossell, en Montevideo (archivo, febrero de 2021)

Estamos en “permanente pelea” hubo un “aumento de terciarización'' de los cargos y “se contrató a una empresa para realizar traslados de un centro de salud a otro, [y en Montevideo] SAME sólo hace urgencia y emergencia”, manifestó en diálogo con la diaria Victor Muniz, vocero del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Agregó que las situaciones, en conjunto, significan una situación de vulneración para los trabajadores y que el cambio se debe a la descentralización del servicio desde Montevideo hacia el interior, que ASSE lleva adelante desde hace varios meses, al inaugurar nuevas unidades móviles en diversas localidades del interior del país.

Hace unas semanas, cuando una delegación de autoridades de ASSE asistió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, por el análisis del proyecto de Rendición de Cuentas, se informó algunos datos sobre el servicio. Leonardo Ciprini, el presidente de la institución, aseguró que “la producción de SAME 105 aumentó un 800%”. Por su parte, el director del área, José Antonio Rodríguez, entre otras cosas, detalló que “en el interior, la unidad ejecutora SAME 105, que históricamente no tenía ninguna unidad móvil”, ahora cuenta con el servicio en localidades como Juan Lacaze, Colonia Valdense, Santa Lucía, entre otras.

Agregó que en resumidas cuentas, los principales avances se centran en que se incrementó la capacidad de “atención de la línea 105, con capacidad de hasta 5.400 llamadas por día, se duplicó la cantidad de operadores de la mesa central” y se estableció la segmentación de una mesa central coordinadora con un operador de ASSE por región.

También mencionó que se logró “relocalizar distintas bases que se encontraban en predios que no eran propios de ASSE” y en el interior del país en este momento hay “catorce unidades móviles de emergencia de adultos plenamente operativas y dos unidades pediátricas”.

Al respecto, el vocero de los trabajadores aclaró que están “de acuerdo con la expansión” del servicio, pero que eso “no significa que se tenga que descuidar el servicio para los usuarios de Montevideo”. Ejemplificó la situación al manifestar que SAME 105 en Montevideo cuenta con una “flota de móviles deteriorada” y agregó que “todos los días hay móviles que están rotos” algo que “los fines de semana se agudiza”. Para Muniz, en este momento “se priorizó la imagen de SAME hacia el interior”.

Por otra parte, mencionó problemas con los puestos laborales en el servicio. Según explicó “hay pocos presupuestados”, varios servicios se tercerizan y muchos otros tienen contrato 256, un tipo de contrato que luego de 18 meses de trabajo estipula una evaluación al trabajador y determina si será presupuestado o no. Agregó que las listas listas por las cuales se contrata personal tampoco se respetan. “En más de una oportunidad denunciamos que compañeros que encabezan listas no fueron llamados” y además “hay contrataciones de trabajadores que tienen una relación personal con algunos mandos medios y por eso se ven favorecidos”.

A raíz de la situación, el tres de agosto se llevó adelante una reunión entre los trabajadores, la dirección de SAME 105 e integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Consultado acerca de la instancia, Muniz remarcó que ante las disconformidades de los trabajadores, las autoridades “dieron argumentos” pero “quedó en el diálogo”, mientras “el principal rehén es el usuario”.

En diálogo con la diaria el director del área expresó que “los problemas planteados no son tales” y que la situación ya se dialogó en la reunión de principios de este mes. “SAME sigue con su funcionamiento normal y siempre está en diálogo con las autoridades gremiales”, concluyó.

Gustavo Gianre, el secretario general de la FFSP, quien participó de la reunión bipartita, dijo a la diaria que “el problema de las tercerizaciones laborales” es real y que la federación “no está de acuerdo con eso, aunque sí lo está con el crecimiento” del servicio. Aclaró que la inquietud se planteó a las autoridades de ASSE, que se comprometieron “a considerar el planteo de que los cargos sean genuinos y no tercerizados”, aunque alertaron que “es difícil, porque no están los cargos como para presupuestar”, con el proceso previo que se requiere.

Comentó que en SAME 105 de un crecimiento “de 800 funcionarios, alrededor de 250 están presupuestados”. Gianre recordó que “hay una discusión con respecto a esa forma de contrataciones” y que “de a poco aparte de los cargos que ya se logró presupuestar hay que seguir trabajando para que todos lo sean”, en algún momento.