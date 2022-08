Finalmente, después de semanas de debate y negociación de los diputados, este viernes a las 7.39 se terminó de votar el articulado de la Rendición de Cuentas, que ahora será analizada por el Senado a partir del martes 23. El punto que quedaba en el tintero para la coalición era la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, un impuesto extra que se les cobra a los egresados de carreras de cinco años o más de duración de la Universidad de la República (Udelar), con el que se financia gran parte de las obras de infraestructura. El punto final lo puso Cabildo Abierto, cuando se separó de la coalición y no levantó la mano.

La discusión giró en torno a encontrar de dónde sacar los recursos para que la Udelar no sufriera una importante baja en su presupuesto. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo derogaba el adicional de a partes, 25% cada año, hasta su eliminación total en 2026. Esa cuarta parte que se iba a sacar este año equivale a cerca de 143 millones de pesos.

Una primera opción fue sacar esa cifra de utilidades del Banco República que actualmente se destinan al Fondo para el Desarrollo (Fondes), pero fue descartada por el oficialismo, por cuestiones técnicas de redacción, y esta semana la coalición propuso que hasta 20% de lo recaudado por un impuesto que recibe el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) vaya para la Udelar. Pero Fernando Mattos, titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue directo al Parlamento a reunirse con la bancada de su sector, Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), y pidió que no apoyaran la iniciativa, por lo que se volvió a barajar que salieran del Fondes.

Así las cosas, Cabildo Abierto (CA) planteó que no apoyaba la quita del adicional si no se financiaba su totalidad, algo que finalmente mantuvo en la votación y tensó las relaciones con el PC. Prueba de eso es la fundamentación del voto que hizo el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien afirmó: “Lo digo con sumo dolor: creo que este incumplimiento no le hace bien a nuestra coalición”.

“Lamentamos profundamente que no se haya logrado la derogación de este adicional del Fondo de Solidaridad. Entendemos que es un impuesto injusto que castiga a muchísimos profesionales universitarios que lamentablemente han tenido una sobrecarga sobre sus obligaciones a través de este adicional, muchos profesionales que no llegan a fin de mes”, dijo Rodríguez.

Además apuntó directamente contra la decisión de CA: “Lamento mucho algunas cosas que han sucedido. Uno ha crecido en un ambiente familiar donde se le ha inculcado el valor de la honestidad, de la coherencia, de pelear siempre por las convicciones y principios y el valor de la palabra, que es fundamental, máxime cuando integra un colectivo. Siento que no se ha cumplido”.

Rodríguez continuó diciendo: “Fueron días muy duros de todo el tratamiento de la Rendición de Cuentas, estuvimos seis días trabajando en el ámbito de la coalición, teníamos posiciones diferentes y logramos acuerdos muy importantes a favor del país, y siento que hoy no se han cumplido”.

“No nos fuimos a otro país, dimos la cara y defendimos nuestros principios y valores”, remató. Esta última frase hizo referencia a quien venía negociando la Rendición de Cuentas por CA, el diputado Álvaro Perrone, que el jueves estaba en Panamá, en un evento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Quien quedó ocupando el rol de Perrone fue el diputado Eduardo Lust. En diálogo con la diaria, Lust señaló que CA “no tiene problema” con derogar impuestos, porque “es la mejor medida”, pero les parece “absolutamente inapropiado” derogar un impuesto “cuyo destino es la Udelar, que paga un sector de la población que son los profesionales”.

Sobre las palabras de Rodríguez en la sesión, Lust dijo a Telemundo que le consultaron a Perrone sobre este tema varias veces y él aclaró que “no había acordado el tema, que él había manifestado lo que la bancada de CA le dijo: si hay dinero para sustituir lo que pierde por el Fondo, lo acompañamos. El diputado Conrado Rodríguez entiende que lo que quiso decir es que podía conseguirse el dinero en el Senado, y con la reacción que tuvieron algunos senadores estos días ya anunciando que no había posibilidad de acompañar ese proyecto fue una señal de que no iba a prosperar, y la parte edilicia no se hace si no se tiene ese dinero”.

Además, Lust apuntó que la discusión termina en Diputados “por un tema técnico”: “Al no votarse acá y al ser un tema de iniciativa del Poder Ejecutivo exclusiva, ya no pasaría al Senado”.