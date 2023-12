Evitar a toda costa los criaderos de mosquitos. Esa fue la principal recomendación que brindó este lunes en rueda de prensa la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que habló sobre la confirmación de un caso de encefalitis equina en un caballo en Salto. La enfermedad es nueva y puede llegar a ser mortal para los humanos, pero la situación no genera “alarma” aún en el Ministerio de Salud Pública (MSP), aunque como “cualquier enfermedad emergente, que no se conoce demasiado, siempre genera que el ministerio este ocupado y este preocupado”.

“El riesgo que tienen las personas no está directamente relacionado al 100% con el contacto con caballos, porque esa no es la manera más frecuente de transmitirlo. La mayor parte de los contagios que se han reportado a nivel mundial en humanos son por picadura de mosquitos”, señaló Rando y destacó que “hoy en Uruguay no tenemos reportados casos en humanos, por lo tanto estamos solamente en la etapa de equinos, de animales”.

Rando enfatizó en la importancia de cuidarse de las picaduras de mosquitos. Comentó que a diferencia de la enfermedad dengue, que se transmite a través del mosquito Aedes Aegypti, la encefalitis equina se transmite por diferentes tipos de mosquitos. Ante esta situación, recordó las medidas usuales para evitar picaduras: usar repelente y ropa de manga larga, mosquiteros y tules para cubrir las cunas.

Además, subrayó la importancia de evitar los reservorios de mosquitos: “No se puede tener agua estancada en baldes, piletas, piscinas, macetas. Eso hay que renovarlo, el agua de las mascotas hay que cambiarla día por medio, porque eso son los criaderos de mosquitos más importantes y es lo que realmente puede llegar a contagiar a la población”.

La ministra detalló que hay varios tipos de virus de la encefalitis equina, uno de ellos no genera efectos demasiado graves sino dolores de cabeza y musculares, pero otra cepa “sí podría llegar a tener 60% de casos graves e inclusive mortalidad, puede ser mortal en humanos”.

La jerarca informó que no hay vacunas para la enfermedad en humanos, pero sí las hay para los caballos y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya compró dosis que llegarán al país próximamente.

Rando también comentó que no hay reportes oficiales de la enfermedad en humanos en Uruguay, sin embargo, hubo en 2011 un artículo científico que desarrollaba un caso diagnosticado en humanos en 2009. El ministerio intentó rastrear el caso, pero como en ese momento no era una enfermedad de reporte obligatorio aún no han encontrado más información que la que aparece en el artículo.