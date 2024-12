La situación que plantean sobre el Casmu los representantes de las dos listas que integran el consejo directivo, por un lado, el oficialismo, que representa a Médicos Unidos, y la minoría, El Casmu que Queremos, es absolutamente opuesta.

La mayoría indica que la institución goza del buen funcionamiento de sus actividades y continúa garantizando los servicios, mientras que la oposición marca que hay riesgo asistencial por una serie de factores como la falta de cobertura de guardias en algunos sectores, y considera que los tres miembros de Médicos Unidos que integran la directiva deben ser destituidos.

Este martes, ambos grupos concurrieron, por separado, a la Comisión de Salud del Senado –integrada con la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados–, a la que transmitieron sus posturas y donde la mayoría presentó la respuesta al informe de los interventores.

Según manifestó el senador frenteamplista José Nunes en diálogo con la prensa a la salida de las reuniones, se escucharon “dos opiniones contrapuestas sobre la misma situación”. Por un lado, las autoridades del Casmu “expresaron que no comparten el informe de los interventores” y explicaron por qué las cuestiones que los funcionarios marcan como irregularidades para ellos no lo son. A su vez, los consejeros de la minoría señalan que lo que se informó es lo que ellos denuncian desde hace mucho tiempo.

Para el senador hay “una preocupación legítima” por la situación financiera que atraviesa la institución, que no ha logrado resolver sus problemas, y que luego de muchas denuncias de la minoría “hay que recordar que hace más o menos un año, por tres votos positivos y dos en contra, se expulsó a quien hoy es el presidente del Colegio Médico, Álvaro Niggemeyer”, por lo tanto, “hay un contexto que a todos nos preocupa”.

En cuanto a la posición del gobierno ante la situación de la mutualista, Nunes opinó que lo que debe hacer es asegurarse de que “el funcionamiento de la institución sea el correcto y que se respeten las reglas planteadas en el estatuto”. “El Poder Ejecutivo tiene que certificar el cumplimiento de los objetivos sanitarios y la buena utilización de los recursos que recibe el Casmu, una parte proveniente de Rentas Generales”, agregó.

En tanto, para el senador “sorprende” que después de tener veedores durante mucho tiempo no se hayan detectado las irregularidades. Nunes entiende que el gobierno “demoró mucho” en tomar acciones y consideró que si no se les han dado más competencias a los interventores es porque así lo decidió el Poder Ejecutivo, porque no es una responsabilidad del Parlamento.

La minoría denunció persecución y falta de un documento que guíe las asambleas

Por su parte, el diputado por el Frente Amplio Luis Gallo expresó, en diálogo con la diaria, que a su entender la directiva del Casmu contestó el documento de los interventores con un tono “desafiante”. “Discrepo con muchos de los conceptos, la Justicia dirá si tienen razón o no, pero les manifesté por qué, si están tan bien, la situación llegó a este punto”, se preguntó el diputado.

Gallo resaltó que la minoría hizo hincapié en la persecución política “en la vida cotidiana del Casmu” y, sobre todo, en las asambleas, donde “se controlan los votos” y luego los persiguen, según lo que cada uno expresa. Para el grupo minoritario, una de las cosas que no colaboran con la situación es que no existe un formato claro que guíe las asambleas.

Para Gallo, la situación de la mutualista no se va a resolver a la brevedad y deberá ser un tema prioritario para el gabinete que defina el presidente electo, Yamandú Orsi. “El ministerio debió desplazar las autoridades después del informe contundente que expuso irregularidades”, sostuvo, y agregó que no le queda claro qué otros elementos necesita la cartera para tomar mayor relevancia en el manejo de la empresa.

Raúl Rodríguez: “Me eligieron el 56% de los médicos, yo no voy a renunciar”

Al retirarse de la comisión, el presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, dijo en diálogo con la prensa que tiene la tranquilidad de llevar adelante una gestión transparente, con la supervisión de distintos profesionales que se incluyeron bajo su mandato. “Los contratos de la empresa están avalados por un profesional, puede haber errores de fechas o equivocaciones en una palabra, pero tenemos la tranquilidad de estar avalados”, afirmó Rodríguez.

“Me eligieron el 56% de los médicos, yo no voy a renunciar”, dijo sobre los pedidos de renuncia de los diferentes grupos. “Yo voy a estar de presidente hasta setiembre, cuando se celebran las elecciones; Uruguay está caracterizado por el voto y no por el atropello”. Si en unos meses los médicos “deciden que no siga, no sigo”, sostuvo.

Consultados sobre las irregularidades trasladadas a la Justicia, Rodríguez expresó que se trata de cuestiones administrativas, que además el MSP no detalló, sino que marcó como cuestiones generales, pero que, de todas maneras, si el fiscal lo llama, concurrirá a dar las explicaciones pertinentes.

Los trabajadores no médicos denuncian una falta de transparencia “inadmisible”

Los trabajadores médicos nucleados en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se declararon en conflicto y no descartan aplicar medidas gremiales. A esto se sumó que este martes la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) difundió un comunicado en el que los trabajadores expresan que se enteraron del informe que se trasladó al Parlamento a través de la prensa, lo que consideran una falta de transparencia “inadmisible”.

Recordaron que Afcasmu denunció ante la ministra de Salud Pública, Karina Rando, “irregularidades graves”, conflictos de intereses y una situación que ahora “es aún más grave de lo que inicialmente se pensaba”.

Ante esto, los trabajadores solicitan a las autoridades sanitarias que se adopten “medidas inmediatas”.