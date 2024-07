Tal y como se anunció en la mañana de este miércoles, el presidente, Luis Lacalle Pou, se reunió esta tarde con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar la situación del Casmu y los pasos a seguir.

El objetivo de la reunión era que el presidente compartiera la decisión que tomó con respecto a la mutualista. Sin embargo, al finalizar el encuentro, fuentes del MSP solo confirmaron a la prensa que por estas horas se manejan “varios escenarios” y que en 48 horas Lacalle Pou anunciará la decisión tomada con respecto al prestador de salud. De todas maneras, desde la cartera indicaron que la intención continúa enfocada en preservar la continuidad de la institución.

La semana pasada el Casmu entregó al MSP un plan de reestructuración que la cartera le solicitó a la institución como condición para darle acceso al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Luego de recibir la documentación, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, expresó que el ministerio analizaría la información con cautela, porque se trata del manejo de fondos públicos.

A su vez, días antes, en el Parlamento, Rando manejó varias posibilidades. En primer lugar, se pensó “en darle a la mutualista el dinero del fideicomiso sin llevar adelante ninguna acción sobre las autoridades actuales, sin hacer una intervención y sin nada, simplemente dejando a los veedores como están o capaz que hasta sacándolos”. La segunda opción implica una intervención sin desplazamiento de autoridades, en la que los interventores “no tienen capacidad de decisión sobre los fondos ni sobre lo que se hace”. El tercer escenario, que no se sabe “si es realmente posible”, consiste en atribuirle determinadas potestades a los veedores, sin desplazar a las autoridades. La cuarta opción es el desplazamiento de las autoridades; la última, no desplazarlas y no darles el fideicomiso.

Fuentes del Casmu dijeron a la diaria que por el momento el Poder Ejecutivo no realizó ninguna comunicación oficial a la institución.