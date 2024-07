Este martes la ministra de Salud Pública, Karina Rando, se reunión con las autoridades de Casmu, después de que el presidente Luis Lacalle Pou decidiera intevenir la institución sin desplazamiento de autoridades y enviara al Parlamento un proyecto de ley para otorgarle a la mutualista, “por única vez y en forma provisoria”, el acceso al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, para que pueda afrontar su situación económica y financiera.

Luego del encuentro, Rando destacó en rueda de prensa que “lo más importante” es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Casmu trabajarán en conjunto. “La palabra intervención para la opinión pública puede sonar alarmista y no queremos que eso sea así”, expresó. La ministra sostuvo que “el objetivo principal y más importante” es que la situación de Casmu “se estabilice” desde el punto de vista económico-financiero.

Con relación al rol de los interventores, que dependen del MSP, la ministra sostuvo que “por ahora” la resolución tomada es de intervención sin desplazamiento de autoridades, lo que otorga a los interventores las facultades de “poder intervenir en todo lo que son las reuniones, opinar y conocer toda la información de primera mano, y acceder a todos los registros de pago, de compras y todo lo que soliciten desde el punto de vista contable”. No obstante, Rando dijo que este es un “proceso muy dinámico” y que si “se necesita un cambio en esas potestades, habrá que reeverlo”.

Rando señaló que la intervención se “está preparando desde ahora”: “ya están comenzando a trabajar juntos el Ministerio de Salud Pública con los veedores que tenían para dar información a los interventores y probablemente en estos días iniciará. Pero esto es inminente”.

En esa línea agregó que la primera medida que adoptarán los interventores es tomar contacto con el “estado contable y con la dirección técnica de la institución para conocer realmente cuál es la situación y ver en qué cosas se pueden empezar a implementar las medidas de ahorro que se proponen”.

Por otra parte, la jerarca aclaró que está situación no influye en la libertad de los usuarios de cambiarse de mutualista si así lo desean. “En eso no hay una regla diferente para los socios del Casmu, es la misma regla que rige para toda la población”, señaló. No obstante, la ministra pidió a los socios de Casmu que “confíen” en las autoridades y su trabajo conjunto: “No queremos que se cambien, queremos que sigan confiando en la institución. Casmu es una institución emblemática que tiene excelentes servicios, que hoy en día no ha demostrado, por ahora, afectación de sus servicios y queremos que eso siga así. Por eso es que estamos haciendo esto”.

Respecto a los intercambios con la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y Asociación de Funcionarios del CASMU (Afcasmu), la ministra dijo que “ni bien tuvimos la idea de que podría haber diferentes escenarios, cuando tuvimos estudiado el proyecto que Casmu nos entregó, se reunieron con ambos gremios y se les planteó que cuando hubiera una resolución tomada primero se trasladaría a las autoridades y luego a ellos, que es lo que se hará en la reunión pautada para esta tarde.

Raúl Rodríguez: “Casmu sigue para adelante con fuerza”

Por su parte, el presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, sostuvo a la prensa que la intervención por parte del gobierno se toma “positivamente” y señaló que se trabajará en conjunto MSP para implementar los cambios necesarios para que la institución regularice su situación.

A su vez, Rodríguez volvió a transmitir “tranquilidad” a los usuarios, funcionarios y proveedores de la institución porque el “Casmu sigue para adelante con fuerza”. Por otra parte, afirmó que se mantendrán los puestos de trabajo: “eso es un acuerdo que está firmado con la FUS y Afcasmu, y además, con relación a los servicios de la mutualista, dijo que estos “están siempre evaluados” por el MSP y las “evaluaciones son positivas”. También descartó que se vaya a cerrar alguna dependencia de Casmu.

Antes de que se conociera la decisión de intervenir la institución por parte del presidente, el viernes pasado, las autoridades de Casmu habían reiterado su posición contraria a la intervención de la mutualista. Consultado al respecto, Rodríguez mantuvo que la posición del directorio es diferente a la del Ejecutivo, pero sostuvo que en “la vida hay diferentes posiciones, pero uno tiene que ver cuál es el mejor camino para la institución”.

“Lo primero son los usuarios, la institución y los funcionarios. Y si esta es la visión del Poder Ejecutivo, al cual le corresponde regir la salud de nuestro país, nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto”, agregó.

Con relación a la finalidad del fideicomiso, en caso de aprobarse, el presidente dijo que el objetivo es " mejorar la posición financiera de la empresa”. “Desde el punto de vista económico, los balances son positivos, pero tenemos dificultades financieras para poder afrontar el pago de los proveedores y con eso vamos a lograr tener un respiro y mejorar la posición de compra, bajando los precios, y tener que acceder a créditos caros, que esto es distinto porque un fideicomiso es un crédito que se da a bajos interes”, manifestó.

Rodriguez afirmó que los 56 millones de dólares le pueden dar a la mutualista “un respiro por varios años”.