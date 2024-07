Trabajadores de SAME 105 que se desempeñan en el interior del país afirman que 30% del servicio está tercerizado, ya que de las 35 ambulancias con las que cuentan a nivel nacional 10 son tercerizadas, y que hay dificultades en varios departamentos debido a la falta de recursos, tanto materiales como humanos, para sostener el servicio.

Además de divulgar distintos comunicados y reunirse con las autoridades de SAME 105 en instancias bipartitas, este miércoles un grupo de trabajadores que se desempeñan en las bases de Durazno, Tacuarembó, Paysandú y Canelones concurrieron a la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados y entregaron una serie de documentos que detallan las dificultades.

En los documentos, a los que accedió la diaria, se manifiesta que en el servicio de ambulancias aumentó “exponencialmente la presencia de personal tercerizado” durante los últimos cuatro años, con el fin de cubrir las guardias en el sector asistencial. Esto estuvo acompañado de “decisiones unilaterales por parte de la gestión de SAME” y un “deterioro del servicio asistencial” en Montevideo a raíz de la intención del prestador de “priorizar” las bases del interior.

Agregan que las tercerizaciones mes a mes generan dificultad en la asignación de guardias a los trabajadores suplentes y que no se crean nuevos cargos genuinos, es decir, por llamado. Los trabajadores también denuncian deterioro continuo y falta de mantenimiento de la flota de móviles, lo que también incrementa la contratación de móviles tercerizados. El proceso de tercerización en SAME 105 “es histórico”, incluso fue parte de la gestión anterior, pero “con la llegada del actual equipo de gestión, se ha profundizado”, agregan.

Por otra parte, entienden que la tercerización favorece a dos empresas en particular. Una de ellas es ITHG, que comenzó a brindar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) servicios de traslado durante la pandemia, sin autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP). Luego la empresa tramitó el certificado para realizar traslados; de todas maneras, el Tribunal de Cuentas observó la contratación en por lo menos cinco oportunidades; aun así, el prestador público sigue contratando sus servicios. La segunda empresa “favorecida” en las contrataciones es JD&A. En varias oportunidades las autoridades manifestaron que el prestador “no investiga” a quienes contrata, sino que revisa que se cumplan las condiciones y los requisitos que pide en los llamados.

Los trabajadores afirman que SAME 105 se utilizó con “fines políticos”

Los trabajadores entienden que en este período, además de tercerizar gran parte del servicio, se usó a SAME 105 “con fines políticos”, algo que quedó demostrado “con la instalación de una serie de bases en el departamento de Canelones”. Según detallan, la apertura de cuatro bases en este departamento “no estaba contemplada en el presupuesto actual”, lo que conlleva que esos cargos se cubran con personal tercerizado o con cargos ya existentes y no con cargos genuinos.

Por otra parte, no niegan “la necesidad e importancia de instalar una base con ambulancia de emergencia en las diferentes localidades”, pero consideran que “es claro que el fin es político, si tenemos en cuenta que la intendencia del departamento [de Canelones] está en manos de la oposición política al gobierno, donde además el expresidente de ASSE, [Leonardo] Cipriani, manifestó su intención de ser candidato a intendente en las próximas elecciones departamentales”.

Luego de recibir a los funcionarios, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry manifestó en diálogo con la prensa que las dos empresas con posibilidad de ser las principales adjudicatarias de los traslados de ASSE “no cumplen las exigencias del pliego”. Por ejemplo, la base en algunos departamentos “es un hotel o una casa deshabitada”. Para la diputada, “preocupa la calidad del servicio y la falta de transparencia”, así como que se trate de las mismas empresas que fueron contratadas por ASSE, “en principio, sin ninguna habilitación” del MSP.

Según supo la diaria, la comisión enviará la versión taquigráfica de la reunión a ASSE y esperará una respuesta.

Según el director de SAME 105, se prioriza la contratación de algunas empresas a pedido de las unidades ejecutoras

“No compartimos los conceptos tal y como fueron planteados”, expresó en diálogo con la diaria José Antonio Rodríguez, el director de SAME 105, quien desmintió los planteos de la comisión interna. En primer lugar, aseguró que “el 30% de SAME no está tercerizado”. Sobre las tercerizaciones, manifestó que ASSE trabaja con contratación de servicios “en múltiples áreas” y se contrata a “más de 130 empresas”.

Sobre la eventual prioridad de dos empresas en las contrataciones, dijo que “hay unidades ejecutoras que no son SAME 105” y que contratan a JD&A, por lo tanto, SAME 105, como “ejecutor del servicio, se remite a lo que las unidades ejecutoras piden”. “Cada unidad ejecutora tiene acuerdo con empresas de cada zona, nos mandan correos solicitando que cuando se contraten traslados sean priorizadas determinadas empresas”, pero “en SAME 105 no los contratamos directamente”, reafirmó.

A su vez, Rodríguez dijo que no es cierto que SAME 105 cuente con 35 ambulancias con parte tercerizada: “Contamos con 36 ambulancias y ninguna es tercerizada”, expresó, y agregó que se contratan ambulancias “cuando alguna de las que integran la flota se rompe y hay que suplir mientras está en el taller”.

En cuanto a la utilización del servicio con “fines políticos”, dijo que los servicios se instalan “según la demanda” y que Canelones es uno de los departamentos con mayor concentración de población, junto a Montevideo, San José y Colonia.

Según Rodríguez, el diálogo con los trabajadores es “fluido desde siempre” y hay instancias bipartitas. “No había inconvenientes hasta que [hace cuatro meses] cambió la directiva de la comisión interna”, consideró. El jerarca agregó que, a raíz de la comparecencia en el Parlamento, la dirección de SAME 105 decidió no concurrir más a las instancias bipartitas porque el diálogo “no se puede sostener en mentiras”. Según Rodríguez, esto fue comunicado a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con la que SAME 105 pretende continuar el diálogo.