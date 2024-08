El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó este jueves un plan de vacunación dirigido a las embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación. La inmunización es contra el virus respiratorio sincicial (VRS), una de las principales causas de infecciones respiratorias en niños, especialmente en los primeros dos años de vida. En este grupo etario la enfermedad puede ser grave y requerir internación.

El ministerio ya adquirió las vacunas suficientes para la población objetivo, que incluye a 17.000 gestantes, pero las dosis llegarán en etapas. Sobre la vacuna RSVpreF, el ministerio informó que es la única aprobada en el país, avalada por todos los procesos regulatorios internacionales y con una tecnología desarrollada desde hace más de 20 años.

La sustancia protege al recién nacido durante sus primeros seis meses de vida al transferir anticuerpos de la madre al bebé; por esto es que se recomienda que la vacuna se administre al final del embarazo, preferentemente al menos dos semanas antes del nacimiento y durante el invierno, que es cuando el virus circula con mayor presencia.

La vacuna “es muy recomendable” pero no obligatoria. Los efectos adversos esperables “suelen ser leves”, como dolor de cabeza y muscular y náuseas, con una duración no mayor a las 72 horas. No se recomienda aplicar en personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves.