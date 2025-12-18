Este jueves el Ministerio de Salud Pública difundió dos ordenanzas que modifican el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), el listado de medicamentos y prestaciones que cubre el Sistema Nacional Integrado de Salud; una define un cambio y la otra incorpora dos prestaciones.

El cambio significa que, a partir de ahora, los protectores solares pueden ser indicados por un médico general y no necesariamente por un dermatólogo como hasta ahora, es decir, ya no se requiere consulta con un especialista para acceder a ellos.

A su vez, se incorporó al FTM el atezolizumab y el bevacizumab, dos medicamentos oncológicos utilizados en terapias dirigidas e inmunoterapia para la primera línea de tratamiento de pulmón no microcítico, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón, bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos.

También se incorporaron los fármacos rivaroxaban, apixaban y dabigatrán, anticoagulantes orales de uso frecuente para la prevención de accidentes cerebrovasculares (interrupción del flujo de sangre al cerebro) y de la embolia sistémica (obstrucciones causadas por coágulos que viajan por la sangre) en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (una alteración del ritmo cardíaco que no involucra las válvulas del corazón), para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar (coágulos en los pulmones) y para la prevención de trombosis venosa (formación de coágulos en las venas) en personas sometidas a cirugía de cadera o de reemplazo total de rodilla.