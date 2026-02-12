Una de las investigaciones administrativas que el Ministerio de Salud Pública (MSP) llevaba adelante sobre actuaciones del gobierno anterior vinculadas a compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concluyó que el convenio con el Círculo Católico firmado por el entonces subsecretario, José Luis Satdjian, no siguió el debido proceso, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del prestador público.

La información surgió a raíz de un pedido de informes que ASSE realizó al MSP en octubre para solicitar información relevante sobre la complementación de servicios con distintos prestadores, entre ellos, el Círculo Católico y el Casmu.

Al constatar la firma de Satdjian en el contrato, la cartera inició una investigación administrativa para determinar “cómo se hizo ese procedimiento”, explicó este jueves en rueda de prensa el director general de secretaría del ministerio, Rodrigo Márquez. Según detalló, el contrato debió haber sido firmado por el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ya que Satdjian no tenía delegada la firma porque no estaba oficiando como ministro interino, “porque el ministro estaba en funciones”.

“Lo que nos compete ahora es revisar que en otros contratos no haya ocurrido lo mismo. Puede ser un error de procedimiento, pero hay una normativa que respalda el proceso y tenemos que revisarla”, señaló Márquez, y agregó que, si el visto bueno “no fue dado como debería, chequearemos qué corresponde hacer para que quede informado donde corresponde”.

Además, Satdjian firmó otra autorización al Círculo Católico para constituir garantías sobre los inmuebles adquiridos a la ex Casa de Galicia, en ejercicio de atribuciones delegadas por Salinas.