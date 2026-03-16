Una niña de 5 años falleció por meningitis el domingo de madrugada, informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La niña asistía a primer año en la Escuela 182 Egipto en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo. Concurrió a la institución hasta el jueves, fue internada el viernes, la trasladaron a un CTI el sábado y falleció en la madrugada del domingo.

El centro educativo no abrió sus puertas para los alumnos este lunes. “Ante la lamentable pérdida física de una de las integrantes de nuestra escuela, en el día de hoy los alumnos no asistirán a clase. El personal docente y no docente sí lo hará; necesitamos pensar estrategias y herramientas para poder contener emocionalmente a los niños”, consignó una pancarta que colgaron en la entrada a la institución.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) transmitieron a la diaria que, en el marco del protocolo correspondiente a este tipo de casos, el mismo día de la consulta se realizó quimioprofilaxis a los contactos cercanos familiares y sociales. Además, el domingo “se coordinó con el centro educativo y se implementó quimioprofilaxis a compañeros de aula y docente”, por lo que al momento “se mantiene la vigilancia de los contactos”.

La directora de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) en ANEP, Gabriela Salsamendi, reconstruyó en diálogo con la diaria que el sábado la llamaron desde la Dirección Sectorial de Salud del Codicen para “comunicarse con la directora de la escuela porque había una niña con meningitis meningocócica que estaba internada y había que activar el protocolo”.

“A partir de allí, lo que se hace es que Salud se contacta con la directora y la directora de la escuela cita a las familias del grupo de la niña, que asistieron ayer domingo a las 11.00 a la escuela para recibir la quimioprofilaxis. Los que asisten son los niños de este grupo y la maestra”, consignó. “Ayer mismo nos enteramos del fallecimiento de la niña, también sobre el mediodía fue que llegó la tristísima noticia”, lamentó la funcionaria.

Dijo que, según le explicaron, con el tratamiento se trata de evitar que “la enfermedad se desarrolle en las personas que tuvieron un contacto estrecho”, representado por permanecer cuatro horas en el mismo lugar, y que solo aplica a sus compañeros de clase, ya que “no hubo ninguna otra actividad con otra clase en los últimos días”. Tras el cierre por el día de hoy, mañana estará presente un funcionario de Salud de Codicen “por si hay preguntas” y “seguramente en la entrada haya una especie de reunión con las familias que estén allí presentes”.

Además, el Programa Escuelas Disfrutables de la DGEIP permanecerá durante toda la semana “para apoyar el retorno”: “Está compuesto por psicólogos y asistentes sociales. Trabaja en distintas dinámicas para ver cuál es la mejor forma de trabajar con los niños a propósito de las preguntas que hacen frente al fallecimiento de su compañera. No solo con los niños, sino con las familias, que pueden plantear también alguna inquietud, o los propios adultos de la comunidad docente y no docente de la escuela, que sin duda están muy afectados”, apuntó.

Según un documento del MSP, la enfermedad es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo) e incluye síntomas como “fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas o vómitos, manchas puntiformes en la piel (petequias), molestias frente a la luz (fotofobia), confusión o alteración de la conciencia y convulsiones”. “En los niños pequeños pueden no estar los síntomas clásicos, y se manifiesta por llanto difícil de consolar, irritabilidad o tendencia al sueño, rechazo del alimento o abultamiento de la fontanela anterior”, complementó un artículo de 2024 que publicó la Sociedad Uruguaya de Pediatría.

Salsamendi dijo que, en episodios de este estilo, hay “una movilización muy grande de sentimientos de las personas que trabajamos día a día con los niños” y particularmente de quienes están en la escuela, por lo que transmitió “un abrazo a esa comunidad y fuerza para poder seguir adelante”.