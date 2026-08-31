El Poder Ejecutivo incorporó 12 fármacos al Formulario Terapéutico de Medicamentos

Las incorporaciones al listado significan que quienes los necesiten pasarán de pagar miles de pesos a abonar un ticket de unos 300 pesos por tratamientos para enfermedades como el EPOC, la diabetes y la endometriosis.

Este lunes, el Poder Ejecutivo anunció, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, un acuerdo de entendimiento entre la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva de Uruguay (Conaiamc) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la incorporación de 12 nuevos medicamentos al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).

Orsi señaló que los medicamentos se incorporaron “sin que eso signifique un aumento en las cápitas”, ya que, con los recursos disponibles, “las instituciones están dispuestas a cumplir”. En la previa de los 20 años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, Uruguay ha procurado que “el acceso a las prestaciones sea cada vez más amplio”, sostuvo el presidente. “Mi interés es cómo el sistema se sostiene y se fortalece, cómo vamos proyectando hacia el futuro, debido a que las nuevas tecnologías nos obligan a un desafío, que es una inversión potente para que tanto el Estado como los prestadores estemos a la altura de lo que los tiempos nos van a requerir”, resumió.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que dos tercios de la ciudadanía se atienden en las instituciones de asistencia médica colectiva, mientras que ASSE es el principal prestador público del país y otra gran parte en el resto de los prestadores, por lo que las incorporaciones de los fármacos impactarán “en miles de personas”. Asimismo, detalló la función de los medicamentos incluidos.

Algunas de las incorporaciones

Uno de los medicamentos incorporados es el tiotropio, utilizado para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que afecta a casi el 20% de la población adulta del país. Según Lustemberg, unas 300.000 personas viven con esta enfermedad, que tiene al tabaquismo como uno de sus principales factores de riesgo y genera síntomas respiratorios crónicos y discapacidad.

El tratamiento farmacológico de primera línea consiste en el uso diario de antimuscarínicos de acción prolongada y el tiotropio “es el más utilizado”, explicó la ministra. Con la incorporación al FTM, el costo para los usuarios pasará de aproximadamente 6.000 a unos 300 pesos, por medio de un ticket.

También se incorporará el tratamiento de reemplazo nicotínico para el abordaje del tabaquismo. Si bien gracias a las políticas de control del tabaco, el consumo ha disminuido, la prevalencia actual en la población adulta es de 18%. En Uruguay, unas 18 personas mueren por día por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, señaló Lustemberg. Estos tratamientos, como parches y chicles, estarán disponibles en todos los niveles de atención y podrán ser recetados por médicos generales y otros especialistas.

Otra de las incorporaciones son las gliflozinas, medicamentos que pueden utilizarse en pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. La ministra destacó que tienen un impacto “muy significativo”, tanto en la calidad de vida como en la sobrevida de miles de personas, debido a la prevalencia de estas enfermedades.

La insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia de 2% en la población general, cifra que aumenta a 10% entre las personas mayores de 70 años. Su tasa de mortalidad es de 30 cada 100.000 habitantes. El tratamiento con gliflozinas disminuye la mortalidad y el número de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida.

En cuanto a la enfermedad renal crónica, afecta al 10% de la población adulta y unas 3.000 personas la tienen en su estado avanzado y requieren terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. El tratamiento con gliflozinas ha demostrado disminuir el riesgo de muerte y la progresión de la enfermedad renal crónica hacia estadios avanzados.

Para la diabetes tipo 2, la prevalencia se ubica entre 6% y 8% de la población y supera el 20% entre las personas mayores de 70 años. La incorporación de estos medicamentos al tratamiento estándar mejora el control de la glucemia y disminuye las hospitalizaciones.

Otro de los medicamentos incorporados es el dienogest, utilizado para el tratamiento de la endometriosis. La Ley de Endometriosis reconoce a esta enfermedad como crónica y establece que los prestadores deben garantizar su prevención, diagnóstico y tratamiento. Según los datos presentados por el MSP, una de cada nueve mujeres en Uruguay tiene endometriosis.

Entre sus principales repercusiones se encuentran el dolor crónico y la infertilidad. La incorporación del medicamento busca mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven con esta enfermedad.

También se incorporará la anestesia de uso tópico para procedimientos como suturas o punciones lumbares en niños. El objetivo es adormecer la zona antes de realizar distintos procedimientos y reducir el dolor asociado con las intervenciones.

Asimismo, se incorporarán medicamentos para el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, una etapa en la que existen pocas opciones terapéuticas debido a que varios fármacos están contraindicados. La lista incluye, además, antibióticos destinados al tratamiento de infecciones graves e intrahospitalarias y medicamentos para personas con hepatitis B.

Las incorporaciones se realizarán en forma progresiva durante setiembre, octubre y noviembre. Alfredo Torres, presidente de la Conaiamc, destacó el esfuerzo de las instituciones de asistencia médica colectiva para asumir los costos de los nuevos medicamentos. Los usuarios, resaltó, deberán pagar únicamente la tasa moderadora correspondiente, es decir, el ticket.