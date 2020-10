Este sábado entre las 11.00 y las 18.00 la empresa ABITO realizará una jornada de transformación de residuos; la idea es que las personas puedan informarse sobre cómo y qué materiales pueden ser reutilizados. La actividad es libre y será realizada en un local ubicado en Brazo Largo 3635 (entre Pernas y Calle Coruña).

Lucía Frugoni, integrante de ABITO, contó a la diaria que se trata de que las personas tomen “conciencia de lo que es el ciclo de los materiales, que muchas veces consideramos basura pero que en verdad son recursos, en la medida en que se puedan reciclar o compostar”.

Sobre la actividad comentó que surgió porque mucha gente manifestó dudas sobre qué hacer con los residuos, pero como ABITO trabaja con empresas e instituciones y no con los residuos de hogares particulares decidieron hacer una jornada de enseñanza; las personas que asistan deberán llevar todos los residuos que crean que pueden ser reciclables o compostables. Por ejemplo, “de los siete plásticos que se usan hay tres que se reciclan”, comentó Frugoni; una manera de saber cuáles son estos es chequear el número que está dentro del triángulo con flechas que está grabado en los envases. Los frascos que tienen los números uno, dos y cuatro son reciclables en Uruguay y la región, los demás no. Frugoni especificó que en otras partes del mundo se reciclan todos los plásticos, pero eso no sucede acá. Para los plásticos y bolsas que no tienen el triángulo hay otras maneras de identificar los materiales reciclables; las bolsas que tienen una estampa cuando son estiradas y el dibujo se deforma se pueden reciclar, en cambio las que se cortan o quiebran, no.

Frugoni dijo que el sábado, además de aprender qué se recicla, las personas podrán conocer cómo se hace una compostera; además habrá representantes de diez emprendimientos sustentables. Participarán RCD, que se dedica al reciclaje de escombros para la elaboración de baldosas, bloques y mobiliario urbano; NIDO, de contenedores y objetos realizados con base en placas de Uruplac; Quemadores Artesanales, que hacen fogones realizados con base en hierro y chatarra; SUMA, dedicada a pinturas amigables con el medioambiente; QUÍMERA, arte en vidrio; A tu Raíz, macetas con fondos de botellas; EME, bolsas realizadas con plásticos de un solo uso; DONÜM, de upcycling de prendas elaboradas con retazos de jean; Enanas de Jardín, mochilas y alforjas realizadas con la reutilización de bolsas de azúcar; y Shangrila, joyitas sustentables con base en plástico reciclado.

Además, habrá talleres de reparación de bicicletas, una persona enseñará a coser a máquina y a mano, y también habrá alguien que se dedica a arreglar distintos objetos para poder usar para decoración.

Sobre el compostaje Frugoni dijo que mucha gente tiene prejuicios. “Por lo general se asocia con que da olor, pero en realidad si se mantiene la humedad adecuada no genera ningún tipo de aroma y se reduce de manera rápida la cantidad de materia orgánica. Sólo hay que saber la receta”. El sábado se dará la “receta” para hacer una compostera y se evacuarán dudas. “Se puede hacer compost en espacios cerrados y hay muchos emprendimientos que venden composteras de madera, plástico reciclado o cerámica”, contó Frugoni.

En cuanto a precauciones para evitar los contagios de covid-19, se tomará la fiebre a la entrada, se pedirán los datos a los asistentes, y se deberá usar tapabocas; además, para evitar las aglomeraciones se controlará el aforo.

Con relación a ABITO, dijo que la empresa se encarga de gestionar los residuos de forma sustentable. Pone estaciones de reciclaje en instituciones, con una correcta comunicación, capacita a las personas de la institución, y luego la empresa hace la logística y realiza una clasificación selectiva; después envía los materiales a los lugares en los que los reciclan. Para los clientes, realiza un informe mensual de trazabilidad: “Se les dice a cuántos metros cúbicos dejaron de ir al relleno sanitario gracias a una correcta clasificación”.

A pesar de que no trabaja con residuos residenciales, sí tienen en su equipo a dos clasificadores que ayudan en la clasificación selectiva y también trabajan con la Organización San Vicente - Obra Padre Cacho, que nuclea a varios clasificadores.