Desde 2016, cada año el Poder Ejecutivo (PE) envía un proyecto de ley al Parlamento para habilitar el seguro de paro especial para los trabajadores del citrus, pero en 2020 el texto aún no fue enviado y hay preocupación tanto en legisladores como en los trabajadores. La semana pasada Miriam Perdomo, integrante del Sindicato Único de Citrícola Salteña (Sucsal), dijo a la diaria que había 5.000 familias en todo el país que están sin esa cobertura. Además, comentó que se contactó con algunos legisladores para que estén al tanto de la situación; una de las personas que mencionó fue el senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade, que preside la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de la cámara alta.

En conversación con la diaria, Andrade dijo que no entiende por qué el proyecto no fue enviado aún. Aseguró que el recambio varietal –una de las causas de que se haya acortado la zafra, por lo que los trabajadores no llegan a los 250 jornales exigidos por el Banco de Previsión Social (BPS)– empezó en 2010-2011 y los efectos más importantes sucedieron en la cosecha de 2014 y 2015; en ese momento fue que se comenzó a reivindicar el pago del seguro por parte de la Coordinadora del Citrus y otros actores del sector. El senador recordó: “Fue una larga negociación en la que participaron el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, las empresas y los trabajadores”. Andrade comentó que el cambio varietal se realizó para tener una mandarina sin semillas con una combinación de acidez y dulzor que “calza en los mercados que pagan más dólares por tonelada, entonces para financiar ese proceso se generaron unas líneas de crédito”, y se habilitó la modalidad de extensión del seguro de paro porque los trabajadores llegan a un máximo de 140 jornales al año.

“En 2016 hubo una minuta de comunicación que fue votada por unanimidad en Diputados, hubo consenso de todos los partidos en que, dado que se trata de trabajadores con escasa calificación y de familias que están en los niveles más bajos de pobreza, debían acceder al beneficio”, y entre 2016 y 2019 lo recibieron.

El senador dijo que recuerda que quien hoy es el intendente electo de Río Negro, Omar Lafluf, y otros legisladores que forman parte del gobierno actual lo votaron; “uno es el presidente de la República”, Luis Lacalle Pou. “¿Cómo puede ser que hasta el año 2019 se recalara desde el Poder Legislativo de forma unánime que había que aplicar esta posibilidad jurídica, cuya iniciativa es privativa del PE, y estemos en 2020, un año peor que los anteriores, y el proyecto de ley no salió?”, se preguntó.

“Hay trabajadores que en el mejor de los casos cobran 20.000 pesos por mes y quedan sin ningún ingreso hasta marzo. Es evidente que con ese nivel de ingreso no tienen capacidad de ahorro para estar sin trabajar tres o cuatro meses”, aseguró Andrade.

El senador del FA comentó que se reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y este le dijo que “están trabajando”. Andrade contó que una de las dudas de Delgado era si se había votado el subsidio el año pasado, algo que el senador consideró valedero, por lo que pidió las actas que lo comprobaban; “después lo planteamos en la comisión y hubo consenso en que hay que trabajar, pero es responsabilidad del PE; por más fuerza que se haga acá no se puede votar si no viene el proyecto”.

Para el senador la solución final es que la cobertura se renueve de manera automática para los trabajadores de alta zafralidad que estén en lugares en los que hay poco trabajo; para eso se necesita una reforma de la seguridad social. Andrade estimó que finalmente la producción del citrus va a crecer y “el precio por tonelada va a aumentar, entonces parte de ese crecimiento tendría que garantizar que la parte más débil del proceso tenga un piso de seguridad social”.

Otra variedad

En tanto, el diputado del Partido Colorado (PC) por el departamento de Salto Omar Estévez dijo a la diaria que él fue uno de los impulsores de una minuta grave y urgente que la Cámara de Diputados envió al PE para que envíe el proyecto. Dijo que las autoridades de gobierno deben tener en cuenta que se viene haciendo desde hace años y aseguró que en Salto los cortadores de naranjas cobran 720 pesos por día, un salario que “apenas les alcanza para comer”. Además, coincidió con Andrade en que no tiene explicación que el PE no mande el proyecto porque lo que cobra cada persona son 5.000 pesos por mes, “poca plata con relación a lo que se maneja a nivel país”. Sin embargo, dijo que ese dinero permite a las personas de su departamento vivir, ya que acceden a precios más bajos por estar en la frontera. Además de ser diputado, Estévez es comerciante y aseguró que Salto es un departamento con el citrus y otro sin él, y afirmó que la zafra hace que se mueva la economía local.

Esta es la primera vez que el diputado es electo, y aseguró que trabajó con integrantes de otros partidos para la redacción de la minuta. “Vengo de una familia humilde, mi padre era empleado de la intendencia y yo a los 15 años entré en un monte de naranjas; fueron los trabajadores los que más me votaron”, por lo que dijo que se debe a ellos.

Estévez relativizó que sea el cambio varietal el que haya perjudicado a los trabajadores, y consideró que fueron los aranceles los que hicieron que no les sirviera a los productores exportar otra variedad de fruta, aunque aún se siga consumiendo en Europa. Dijo que países como Reino Unido le compran a Perú y Chile y no a Uruguay, por lo que la apertura de estos mercados podría ser una solución para que la zafra se alargara. “El primer mundo no dejó de comprar, lo que sucedió fue que Uruguay quedó caro”, dijo, y aclaró que esto no pasó en este período de gobierno.

Además, aseguró que la pandemia de covid-19 generó falta de producto, por lo que el sector este año fue favorecido. A pesar del retraso, el diputado espera que el miércoles el PE envíe el proyecto; si no lo hace antes del 2 de diciembre, se lo preguntará a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cuando asista a la Comisión de Turismo, que él preside, comparecencia que la jerarca ya confirmó.