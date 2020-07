Este lunes los trabajadores del Frigorífico Canelones marcharon a pie desde la sede de su sindicato, ubicado en la capital canaria, hasta Montevideo, donde este martes tienen previsto continuar marchando por el Palacio Legislativo y llegar a la Torre Ejecutiva y a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para entregar una carta. La movilización tiene como objetivo lograr que la empresa ponga una fecha tentativa para la reapertura de la planta, que permanece cerrada desde hace diez meses.

El presidente del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones (Soofrica), Raúl Torres, dijo a la diaria que Athena Foods, subsidiaria de Minerva Foods, propietaria de esta planta y de los frigoríficos Pul, de Melo, y Carrasco, de Paso Carrasco, primero adujo que “estaba alto el precio del ganado”, después que “no había suficiente en el mercado como para cubrir las tres plantas al nivel que ellos quieren”, y finalmente, argumentó que se debió al “enfriamiento del mercado chino que compraba carne uruguaya”. Las otras dos plantas frigoríficas de la empresa en Uruguay permanecen abiertas y produciendo.

“Es la construcción de un relato sin fin, pero nosotros visualizamos que como nuestro convenio bipartito se vence en noviembre parecería que quieren un desgaste para venir con un ajuste sobre nuestro salario”, expresó Torres. En este frigorífico, ubicado en la calle Pando de la ciudad de Canelones, se desempeñan 600 trabajadores “en planta” y unos 120 “tercerizados que cumplen tareas de cantina, limpieza y portería”. Actualmente están en seguro de paro, con un vencimiento entre enero y febrero de 2021, que para ser prorrogado deberá contar con el aval del Parlamento. “Estamos exigiendo una fecha para la reapertura y después, en cuanto al convenio, no nos negamos a sentarnos en una mesa a discutir las pautas de uno nuevo, pero con la certeza de cuándo se vuelve a trabajar”, explicó el sindicalista.

Se hace camino al andar

Este lunes se concentraron a las 7.00 en la sede de Soofrica (calle José Batlle y Ordóñez, ciudad de Canelones) para partir por la ruta 5 hasta la entrada a Progreso, donde tomaron por la “ruta vieja”, pasando por 18 de Mayo, Las Piedras, y La Paz. Luego tomaron César Mayo Gutiérrez, Eugenio Garzón, Agraciada y llegaron hasta la sede de la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE), donde pasaron la noche. Este martes a las 9.00 se concentrarán en la plaza Mártires de AUTE y luego marcharán hasta el Palacio Legislativo, la Torre Ejecutiva y el MTSS, donde le entregarán una carta al titular de ese ministerio, Pablo Mieres.

Por su parte, el secretario general de Soofrica, Alejandro Abergo, dijo a la diaria que la marcha les llevó menos tiempo del que tenían calculado, ya que recorrieron 43 kilómetros en nueve horas y media, y tenían pensado que les iba a llevar 12 horas. “Se llegó bien, con los dolores lógicos de haber hecho toda esa cantidad de kilómetros, pero con la esperanza puesta en lo que se vivió. Más allá del conflicto nuestro, fue emocionante ver cómo otros sindicatos se encolumnaron con nosotros, en lo que fue una barriada de la clase trabajadora”, contó el dirigente.

Abergo calificó el recibimiento que les dio AUTE como “espléndido”. “No hay palabras, son unos anfitriones espectaculares”, sostuvo, y anunció que se habían hecho gestiones para que hoy sean recibidos por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y por el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber Artagaveytia, delegado del Poder Ejecutivo en ese organismo, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El dirigente opinó que “todas las causas” interpuestas por Athena Foods para justificar la prolongación del cierre de la planta “han ido cayendo”. “Estudiamos cada una de las causas para rebatirlas y llegamos a la conclusión de que esto no es más que lock out patronal”, sostuvo.

La nota que será recibida este martes por Mieres “solicita que en forma escrita la empresa ponga una fecha de reapertura” y deja en claro que “por decisión política de la directiva del sindicato y avalada por asamblea” no tienen “ningún tipo de problema” en sentarse “a discutir, pero siempre con la fábrica en marcha, de otra manera no”, indicó Abergo.

Cosas de la empresa

Para el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, el cierre del Frigorífico Canelones “es una decisión empresarial”. En diálogo con Subrayado, dijo que “la escasez de ganado hace que los precios en la reposición en el abastecimiento interno se mantengan firmes, aunque muy por debajo de lo que estaban el año pasado”. “Minerva es una empresa muy grande y a veces articula actividades en otros centros, donde es más competitivo incentivar la actividad, y otras veces lo hace acá”, opinó el jerarca. Minerva Foods tiene también plantas industriales en Brasil, Argentina y Paraguay.

En tanto, el ex intendente y candidato a la reelección en la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio Yamandú Orsi dijo al mismo medio que se trata de “una medida bastante extrema” y que “esto no se vincula a la pandemia, porque empezó hace diez meses”. “Es un grupo económico que tiene tres frigoríficos y que decide trabajar con una planta o con otra y dejar una afuera, que ha sido la gran causa de esto: manejarse con este nivel de especulación. Por otro lado, los trabajadores sostienen que hay un intento de rebaja salarial. En el país que tenemos y con la producción que tenemos, es insólito que una planta como la de Canelones, que tiene una inversión millonaria en dólares en tecnología, en temas ambientales, hace diez meses que no trabaja”, opinó Orsi. Consultado sobre el impacto económico que esto tendría en la ciudad y en el departamento de Canelones, el candidato afirmó que “todavía no ha sido tan grande porque el seguro de paro sigue”. “¿Pero cuándo se termine? Ahí va a ser complicado”, concluyó.