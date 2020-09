El Consejo Federal de la Federación ANCAP resolvió “rechazar enérgicamente” el artículo 307 del proyecto de ley de presupuesto que “prefigura la entrega total o parcial de las instalaciones e infraestructura logística de ANCAP al capital privado”, y el artículo 305 de la misma iniciativa, y “todas las iniciativas del Poder Ejecutivo [PE] que atentan contra la autonomía de ANCAP” como ente autónomo y “su rol social y productivo”. Este artículo modifica un decreto que permite que los precios de los productos no monopolizados de ANCAP sean fijados directamente por el directorio.

Según explicó a la diaria el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, el artículo del presupuesto “le saca la potestad a ANCAP” y “lo que se empezó a configurar con la LUC [ley de urgente consideración] se termina de reafirmar con el Presupuesto. Ahora se puede fijar los precios sólo, por ejemplo, de los lubricantes y el pórtland, porque el combustible es un producto monopolizado”.

Rodríguez se refirió al artículo 235 de la LUC que deja en manos del PE la potestad de aprobar el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por ANCAP, “con entrega en cada una de sus plantas de distribución, previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua” y de ANCAP. Para Rodríguez, este texto lo que hizo fue “recortar a ANCAP la potestad de definir los precios de los combustibles, lo único que define ahora es el precio del combustible hasta la puerta de su plata. Por ejemplo, la nafta súper ANCAP la cobra 19,20 pesos por litro, pero de aquí en más va a proponer lo que necesite, 20, 21 o 22 pesos; lo que no va a definir es el resto de la cadena, donde está incluido el flete secundario”.

El sindicalista aseguró que antes ANCAP pagaba entre 50 y 70 millones de dólares por ese subsidio, y “ahora nos preguntamos quién lo va a pagar: ¿los estacioneros, las distribuidoras? No, lo va a pagar el usuario, por lo que podría desembocar en que hubiese diferentes precios dependiendo de la distancia entre el consumidor y la planta de distribución”.

FANCAP sostiene que estos artículos pueden usarse para “la entrega de la industria cementera, la distribución de combustibles, plantas y servicios logísticos, el proyecto agroindustrial de Alur, e incluso enajenar la infraestructura logística para una futura desmonopolización de los combustibles”; esto sería eliminar el monopolio de la empresa uruguaya “en todos los puertos operados por la Administración Nacional de Puertos”.

También preocupa al sindicato la propuesta que realizó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde se comenzó a debatir el proyecto de Presupuesto. El 15 de setiembre Paganini propuso que el monopolio del alcohol y el carburante nacional establecido por una ley de 1931 “no regirá en el puerto de Montevideo y cualquier otro puerto operado por la Administración Nacional de Puertos”. La explicación fue que “es un negocio que el puerto de Montevideo tiene poco desarrollado porque depende estrictamente de la oferta de fueloil que tenga ANCAP en su refinería. Como se sabe, el fueloil es un subproducto de la refinería, que sale de la necesidad de otros combustibles. El plan de producción de la refinería no establece un objetivo de fueloil, sino de gasoil y de nafta, a partir del cual sale el fueloil. Generalmente, se ha intentado colocarlo a largo plazo con las papeleras”; por otro lado, no se desarrolla el negocio del búnker “porque no se puede recurrir a otro fueloil que no sea el de la refinería, ya que ANCAP tiene el monopolio. En ese sentido, proponemos que en el puerto de Montevideo no rija el monopolio de ANCAP para fomentar este negocio, que tiene mucho potencial”.

Por estas iniciativas es que FANCAP decidió, además de rechazar de manera enfática los artículos 305 y 307 del Presupuesto, denunciar el “desmantelamiento del rol social y productivo de ANCAP”, por lo que organizó para el 13 de octubre un paro general nacional de 24 horas con movilización en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP.