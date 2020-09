El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se declaró en conflicto e inició la aplicación de medidas que implican “trabajar a reglamento, lo que significa no hacer nada por fuera de la jornada habitual de trabajo (no hacer horas extras, no cambiar de turno ni de horarios de descanso)”, según informó a la diaria el secretario general del sindicato, Nicolás Tourón.

Lo que ocurrió fue que el viernes el SIMA y las cámaras empresariales (Asociación de Laboratorios Nacionales y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines) no llegaron a un acuerdo en materia salarial en la reunión del grupo 7 de los Consejos de Salarios.

En ese grupo negocian la industria del medicamento, la de la química y la del gas por cañería. En el sector de la química se llegó a un acuerdo y se firmó un acta consignando eso, pero en el del medicamento no se alcanzó y se firmó “un acta de desacuerdo” y por lo tanto “hoy en el rubro rige el acta que se acordó a nivel del Consejo Superior Tripartito”, explicó Tourón. “Pero al no haber acuerdo ni cláusula de paz, el SIMA tiene las manos libres y por eso nos declaramos en conflicto y ya empezamos a tomar medidas”, dijo el dirigente. El sindicato critica al Poder Ejecutivo por haber implementado la negociación colectiva a través de los grupos madre y no en cada rama específica, lo que implica una “pérdida de autonomía” y desconocimiento de las realidades particulares. Respecto del impacto de la emergencia sanitaria por la covid-19, en el caso de la industria del medicamento “no hubo gente en seguro de paro, se trabajó al 100% en plena pandemia, se hicieron horas extras, se vendió 50% más de medicamentos entre los meses de mayo y abril, y se exportó 70% más”. “Las cámaras empresariales se suben al carro”, afirmó Tourón, porque es un sector que tiene “capacidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, a pesar de la pandemia.

El SIMA definió en un plenario realizado el 30 de junio ir a la negociación a evitar la pérdida de salario real y generar las condiciones para una mejora de los salarios más bajos, así como proponer algunas “cláusulas parasalariales” como la creación de una bolsa de trabajo, la reducción de la jornada laboral y establecer días libres para cuidados de familiares. Hoy se realizará un plenario nacional de delegados para “definir la marcha de las medidas” y analizar con asesores jurídicos cómo adecuar algunas acciones al nuevo marco legal que establece la ley de urgente consideración.

Por su parte, consultado por Montevideo Portal, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que “los trabajadores tienen todo el derecho de reivindicar su demanda” y reclamar “la mantención del salario real”, y agregó que están “en línea para buscar posibilidades de diálogo”.