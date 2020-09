Los trabajadores de Envidrio denunciaron este jueves que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no se presentaron el miércoles 16 a una instancia judicial para explicar por qué no se les otorga una prórroga al seguro de paro. Desde el MTSS, la directora general de Secretaría, Valentina Arlegui, dijo a la diaria que “no tenían conocimiento de la instancia judicial” porque no fueron notificados, y aclaró que se presentarán en la próxima citación, que será el 29 de setiembre, “a los efectos de aclarar lo solicitado”.

En tanto, Ronald Rojas, de Envidrio, explicó a la diaria que desde abril están pidiendo reuniones con las autoridades del MTSS y no los reciben. “Venimos insistiendo con una prórroga al seguro de paro, porque tuvimos cobertura sólo cuatro meses, desde enero hasta abril. El síndico interventor que puso la Justicia recibió la información de que no tenemos ninguna remuneración”, indicó.

Además, los cooperativistas aseguran que están avanzando “con un aliado estratégico”, una empresa de Estados Unidos llamada Uniglass, con la finalidad de reactivar la industria al 100%; para eso entraron en concurso voluntario de acreedores, el 23 de julio, de forma de no ir a remate.

Sobre el concurso voluntario comentó que al reiniciar las actividades en mayo, poniendo a punto la fábrica, “salió a la prensa que el Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] nos iba a mandar a concurso y el Fondes [Fondo para el Desarrollo] iba a ejecutar la garantías. La herramienta que quedaba para proteger la unidad productiva era entrar en concurso voluntario. Los abogados nos dijeron que era lo mejor que podía pasar, lo iniciamos y el juez determinó que lo podíamos hacer, eso permitió que la deuda pase a otro plano y habilitó la producción para empezar a pagar”.

En junio, el Consejo Directivo del Inefop resolvió que enviaría a Envidrio a concurso de acreedores por deudas “incobrables” que superan el millón de dólares, según había informado el director general del Inefop, Pablo Darscht, en el programa Séptimo día, de Teledoce.

Rojas dijo que antes del concurso voluntario la empresa estadounidense estaba negociando con el Fondes la compra de la deuda. Consideró “muy preocupante que alguien se quede con la unidad productiva: no sabíamos qué podía pasar con las máquinas. Ahora estamos haciendo un contrato nuevo con la empresa y va a ser una aliada estratégica comercial, va a vender todo lo que produzcamos y van a buscar los negocios en todo el mercado”.

Para Rojas los inconvenientes por los que atraviesa Envidrio son un “tema político”. “A nosotros nos denunciaron por lavado de activos, dijeron que nos habíamos robado todo y fuimos a declarar Crimen Organizado y la Justicia laudó: no robamos nada, no hay lavado de activos. Lo único que salió en contra fue lo de [el ex diputado] Daniel Placeres, por haber votado el seguro de paro en el Parlamento estando sus hijos y su hermano en la empresa, pero Placeres tuvo su proceso. Esta tranca es netamente política”, opinó.

En diciembre de 2019, Placeres fue procesado por el delito de conjunción del interés público con el privado por solicitud del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, tras considerar que desde su banca, el diputado había beneficiado a Envidrio.