La Ley 19.121 (el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central), en su artículo 92, hace referencia a “el personal que en virtud de un contrato de trabajo, formalizado por escrito, desempeñe tareas transitorias, excepcionales, a término, o tareas permanentes específicas cuyo aumento de volumen transitorio no pueda ser afrontado por los funcionarios presupuestados, y cuya contratación se realiza con cargo a partidas para jornales y contrataciones, por el plazo de hasta dos años y prórrogas por idéntico plazo”. Esto es lo que comúnmente se llama dos más dos, y en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según su sindicato, hay 580 personas con este tipo de vínculo contractual.

Carlos Moreira, integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides), dijo a la diaria que el problema que hay hoy en ese ministerio es que se están demorando las renovaciones y hay 40 personas que desde hace dos meses no cobran su salario. Moreira contó que al principio de este período de gobierno se acordó que se renovarían estos contratos, pero llegaron los vencimientos y la administración se retrasó; lo que sucede es que el trámite lleva aproximadamente dos meses y hay que iniciarlo con tiempo. “Debido a demoras administrativas, el Mides no llega a la fecha de vencimiento con el trámite terminado, se está demorando bastante, incluso los expedientes llegaron a pasar dos o tres semanas en una oficina en el Mides”, dijo. En la actualidad las personas sin contratos vigentes siguen trabajando pero no cobran el salario. “Hoy hay 40 compañeros, y a partir de este martes [por ayer] se suma otro tanto, que no perciben su salario por una demora administrativa, y eso es lo que reclamamos, que se agilicen los tiempos”, dijo.

Moreira aseguró que este tipo de demoras se habían dado antes, pero la administración anterior lo que hacía era usar el mecanismo de fondo rotatorio, “por lo que, teniendo el trámite iniciado pero sin terminar, igual pagaban los salarios, lo cual era observado por el Tribunal de Cuentas, pero no era una ilegalidad, sino una irregularidad administrativa”.

El integrante del sindicato añadió que la actual administración no quiere usar los fondos rotativos, algo que fue confirmado a la diaria por el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat.

Moreira remarcó que para ellos “lo que es ilegal es no pagarle el salario a un trabajador que está haciendo sus funciones; es una decisión política. Muchos hace más de dos meses que no cobran y están planteando que tienen problema para, por ejemplo, el pago de los boletos para venir a trabajar. En una asamblea, como sindicato definimos prestarles plata, y se están usando los fondos del sindicato para intentar colaborar, pero entendemos que tampoco es la solución porque, para empezar no tenemos demasiado dinero como para prestarles el sueldo entero, entonces se les presta como para el boleto y la comida, pero a ellos se les atrasa el pago de sus cuentas”, relató.

Ayer se sumaron entre 30 y 40 trabajadores del Instituto Nacional de Alimentación (Inda), que quedaron en las mismas condiciones, más 15 del resto del Mides. “Hoy no estarán cobrando su salario y no hay miras de que lo vayan a hacer en lo que resta del mes”, sostuvo Moreira.

Utmides pide que se use el fondo rotatorio y que sean ágiles con los expedientes: “Hay que planificar. Lo que más indignación nos genera es que el área de recursos humanos no está haciendo las cosas en tiempo y forma, porque es su responsabilidad”, dijo el sindicalista.

Estos contratos tienen que salir del Mides firmados y luego pasan por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), después van a la Contaduría General de la Nación (que reserva el gasto) y, finalmente, a Presidencia, para ser aprobados.

Moreira dijo que en las reuniones bipartitas que se han llevado adelante ya reclamaron que se inicien los trámites de los contratos que vencen en octubre, noviembre y diciembre. “La administración dice que ellos tienen interés en sacarlos rápido, el problema es que el discurso no se condice con la realidad”, dijo, y agregó que una de las preocupaciones de los funcionarios es que el subsecretario les dijo que no hay nada nuevo para informar: “Nos planteó la posibilidad de que mientras se demoren estas renovaciones los trabajadores con contratos vencidos se vayan a sus casas y no trabajen, lo que para nosotros es una solución peor, un remedio peor que la enfermedad, cuando encima no es responsabilidad del trabajador sino de la administración”.

Versión Mides

Por su parte, consultado por la diaria, Castaingdebat dijo que parte de los expedientes están en el MEF y parte en la OPP. Sobre el atraso en la renovación aseguró que fue un tema “heredado”: “Ni nosotros hicimos los contratos originales ni sabíamos cómo eran. Ahora estamos recorriendo los caminos para poder renovar lo que hay que renovar”.

Castaingdebat descartó que se usen los fondos rotatorios: “Hicimos las consultas a ver si se podía pagar de esa manera, y el Tribunal de Cuentas y los asesores jurídicos del ministerio nos dijeron que no. No hay norma habilitante para pagar de esa forma”.

Además, dijo que cuando los contratos se terminan “no existe vínculo laboral entre el trabajador y el Estado”. “El problema es que históricamente las autoridades del Mides les decían a los funcionarios que siguieran trabajando porque cobraban de manera retroactiva. Hicimos la consulta y nos dicen que no podemos pagar hasta que el vínculo laboral esté restablecido; lo que estamos hablando con el sindicato es que si en adelante se vencen esos contratos y no está la renovación, vamos a pedirles que no concurran a trabajar hasta tanto no tengan un vínculo contractual”, aseguró.

Sobre el interés de esta administración de continuar con este tipo de contratos, dijo que acordaron con el sindicato que se van a “estudiar caso a caso”. “Muchos se van a renovar, pero algunos no. Al que no se le renueve se le van a comunicar los motivos, tanto al funcionario como al sindicato; probablemente la función no exista más”, explicó. Castaingdebat aseguró que están conversando de forma frecuente con el sindicato y dijo que Utmides también participa en el rediseño de la cartera.