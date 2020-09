¿En qué rubro te desempeñás?

Me desempeño en el rubro de la reparación y la venta de relojes. Comencé a aprender el oficio con mi padre a los nueve años y llevo toda la vida haciendo esto.

Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo afectó tu vida la pandemia?

Al principio no sabía cómo afrontar la crisis sanitaria, y los primeros diez días cerré el negocio, pero después reduje el horario y seguí viniendo con más precauciones. La pandemia hizo que bajara bastante el trabajo, pero no lo suficiente para que duela; a fin de mes se llega igual.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué fue lo más complicado? ¿Podrás aprovechar algo a futuro?

Difíciles fueron los primeros días, llenos de incertidumbre. Si tuviera 25 años me hubiese dado miedo, pero teniendo 62, si no me voy ahora, me voy a ir en diez años.

Personalmente, no veo ningún beneficio. Sí veo que la gente es menos consumista porque ahora tiene menos y tiene que administrar lo que tiene, veo también un cambio de actitud de las personas a partir de la crisis, se retomaron algunos valores que estaban perdidos.

Foto: Ernesto Ryan

Creo que son momentos de aprender a vivir con lo que entra, no hay que meterse en deudas. Esta es la clave para sobrellevar la pandemia y sus efectos, hay que achicar por donde se pueda, no perdiendo de vista que lo primero es la panza.

¿Qué te parece que va a pasar en adelante?

Esto vino para quedarse, tenemos que acostumbrarnos a que es un tipo de gripe más. Como anhelo me gustaría que el Institut Pasteur fuera el que desarrollara una vacuna contra la covid-19. Tenemos los recursos personales y el conocimiento para que esto se logre.

Foto: Ernesto Ryan