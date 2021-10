No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la tarde de este lunes continuaban las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en su sede de la calle Juncal, para arribar a un acuerdo entre Terminal Cuenca de Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores, que reclama la firma de un nuevo convenio colectivo que amplíe la cantidad de jornales asegurados.

El freno en las negociaciones, situación que se repite hace varios días, provocó que el sindicato de trabajadores de TCP tomara la decisión de permanecer en asamblea desde el sábado pasado. A su vez, como medida de apoyo, este lunes se sumó a la asamblea el sindicato de Montecon, la otra empresa que opera con contenedores en el puerto de Montevideo. Así las cosas, las actividades con contenedores están paralizadas y no hay fecha ni hora de regreso fijadas para la normalización de los servicios.

TCP es la empresa propiedad de la multinacional belga Katoen Natie —tiene como socio minoritario (20%) al Estado uruguayo—, que negoció un nuevo contrato con el gobierno que ha suscitado polémica a nivel político y portuario. El acuerdo le otorga la preferencia para el despacho de contenedores y extiende la concesión de la terminal especializada de TCP por 50 años más, hasta 2081.

El lunes de la semana pasada, luego de que se diera una reunión en el MTSS tras un paro de 72 horas de los trabajadores de TCP, comenzó una negociación tripartita por cinco días consecutivos. La idea era que el viernes estuviera redactado un borrador del convenio colectivo que el sábado al mediodía sería analizado por el sindicato de TCP en una asamblea. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y a la noche del viernes no había ningún documento escrito. Tampoco se redactó el sábado de mañana, y por tanto los trabajadores de la empresa resolvieron permanecer en asamblea.

Para este lunes al mediodía se fijó una nueva reunión en el MTSS pero, según supo la diaria, hasta el momento no hubo avances. La principal diferencia entre el sindicato y la empresa pasa por la cantidad de jornales mensuales que se aseguran a los trabajadores. El sindicato quiere ampliar la cantidad, que actualmente está fijada en 13 jornales, principalmente para los empleados que llevan más años en el lugar.

Según supo la diaria, el sindicato quiere que a los trabajadores que tienen más de 12 años de antigüedad se les asegure ser convocados en 22 jornadas cada mes, que los que tengan entre ocho y 12 años lleguen a 20 días de trabajo, y que los que tengan más de cinco años pasen a 18 jornadas. Finalmente, se busca que a los nuevos empleados se les garantice al menos 13 convocatorias. Sobre esta propuesta no hubo acuerdo.

Álvaro Reinaldo, dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) presente en la reunión con TCP en el MTSS, aseguró a la diaria que la situación permanece “incambiada” y que están “tratando de buscar un documento final para llevar a la asamblea”, pero para ello “se están tirando propuestas” que todavía no logran consenso entre las partes.

La idea de los negociadores por los trabajadores es que esta noche haya un documento escrito para poder presentar ante la asamblea del sindicato para que lo evalúe y, si lo considera positivo, este martes se retomen las actividades. Pero “si no hay nada para discutir, no creo que la gente pueda ir a trabajar”, dijo.

Sobre los motivos de la meseta en que se encuentra la negociación, Reinaldo manifestó que se debe a “un acto bastante irresponsable de la empresa: dejó pasar 72 horas, dejó pasar cinco días, el sábado otro día más y vienen posponiendo presentar una propuesta”. “Siguen corriendo los días y no traen una propuesta para bajar a una asamblea”, manifestó.

Reinaldo señaló que “todas las partes tienen que poner la mayor responsabilidad y mandar a las negociaciones a las personas con mayor poder decisión, que es lo que no está haciendo la empresa”. Sobre esta situación, manifestó que en la reunión no están presentes las principales autoridades de Katoen Natie. “Acá están las máximas autoridades del Supra y del MTSS, pero de la empresa no”, sentenció.

Por su parte, Martín García, dirigente del Supra en representación de los trabajadores de Montecon, dijo que no se levantará la asamblea hasta que no esté la propuesta de la empresa. “Si la empresa o el ministerio hubieran querido, hubiera quedado solucionado antes de las 8 horas de cuando arrancamos el paro de 72 horas. La llave de esto la tienen la empresa y el ministerio, no hay mucho más misterio”, lanzó.