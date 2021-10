No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los trabajadores portuarios se encuentran involucrados en dos negociaciones en paralelo, relativas al convenio colectivo y al futuro del empleo en el puerto desde que en noviembre empiecen a regir las nuevas reglas, que surgen del acuerdo que firmó el gobierno con la multinacional belga Katoen Natie. Ese contrato fijó que la empresa tendrá prioridad para el despacho de contenedores en el área especializada de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que extendió la concesión hasta 2081.

En ambos casos, las negociaciones involucran al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), la firma TCP que pertenecen en 80% a Katoen Natie —el 20% restante es del Estado uruguayo— y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Por el tema del convenio colectivo de los trabajadores de TCP la semana pasada se realizó un paro de 72 horas y se decidió iniciar una ronda de negociaciones tripartitas durante cinco días para intentar llegar a un acuerdo, plazo que terminará este viernes.

La otra negociación por los puestos de trabajo tiene por objetivo encontrar una fórmula para que los empleados de Montecon —firma competidora de Katoen Natie, que opera en los muelles públicos y se verá afectada por la prioridad para TCP— que vayan a ser despedidos por las nuevas reglas en el puerto sean tomados en otro lugar y con condiciones laborales similares.

Para este segundo tema se había pactado una reunión entre el Supra, TCP, Montecon y el MTSS, pero este último comunicó su suspensión. El argumento se basó en que hay otra negociación en paralelo y era inviable compaginar ambas. Hasta el momento no se fijó una nueva fecha para la instancia y el 1° de noviembre empezará a regir un protocolo progresivo de preferencia para la terminal que maneja Katoen Natie, y significará para Montecon la pérdida de un servicio que ocupa cerca del 20% de sus operaciones.

“Pedimos que se vuelva a retomar [la negociación] porque no podemos dejar que las cosas se enfríen”, dijo a la diaria Álvaro Reinaldo, dirigente del Supra. Desde el sindicato lo que quieren es que se firme un compromiso de que todos aquellos trabajadores de Montecon que pierdan su empleo a causa del acuerdo y de la preferencia de atraque para la terminal especializada, sean tomados en TCP y con condiciones laborales similares.

“Ya que el gobierno hizo un acuerdo con Katoen Natie y dice que es un buen acuerdo y que va a generar más fuentes de trabajo, nosotros buscamos ese compromiso firmado de que realmente no va a haber pérdida de fuentes de trabajo ni de condiciones”, señaló Reinaldo.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a la diaria que como las partes ahora se encuentran abocadas en la firma de un nuevo convenio colectivo en TCP, “está difícil para al mismo tiempo tener otra reunión por el otro tema”, aunque aclaró que el asunto de las fuentes laborales también “está arriba de la mesa”.

Mieres consideró que la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo es “el telón de fondo” del tema y aseguró que “hace un mes y medio” se realizan “distintas reuniones” para intentar encontrar una fórmula, que permita un desenlace menos perjudicial para los empleados de Montecon.

El ministro señaló que estas próximas reuniones “hay que apurarlas” porque a partir de noviembre cambiará el escenario portuario, y por eso “apenas se salga de este tema del convenio colectivo se retoman inmediatamente”.

Consultado acerca del acuerdo por escrito que quiere el sindicato, Mieres dijo que “eso es parte del diálogo” pero “no es una decisión que esté tomada”. “La decisión que tenemos es hacer todo lo posible para que no se pierdan puestos de trabajo, eso sí”, sentenció.

Según supo la diaria, Montecon tiene 380 empleados y otros 300 trabajan en empresas tercerizadas. La aplicación de la preferencia en favor de la terminal especializada de contenedores de TCP provocará una reducción considerable de la plantilla de Montecon. No obstante, como se aplicará un protocolo gradual de preferencia, debido a que hoy TCP no cuenta con la infraestructura necesaria para acaparar todos los servicios, no está previsto que en el corto plazo haya despidos masivos.