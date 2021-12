No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) inició este martes una serie de movilizaciones ante la falta de avances en la negociación colectiva.

Por ejemplo, este miércoles se están desarrollando paros en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. Según informaron, las cajas cerrarán a partir de las 17.00, pero el paro iniciará a las 18.20. No se suspenden las horas extras producto de la operativa de crédito social, aclararon.

En tanto, este jueves las medidas afectarán a los siguientes departamentos: Flores, Florida, Colonia, San José y Durazno. La medida será como en el día anterior, pero en Montevideo se hará un paro para acompañar la movilización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por lo que el cierre de cajas será a las 17.00 y el paro comenzará a las 18.00; en este caso tampoco se suspenden las horas extras.

Asimismo, el viernes pararán en Lavalleja, Canelones y Rocha, en iguales condiciones que los otros departamentos.

Por otra parte, el 13 de diciembre habrá un paro en Montevideo a partir de las 13.30 con concentración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para acompañar la delegación del Consejo durante el ámbito de negociación. El 14 se espera que se haga una asamblea con los trabajadores de las dependencias de Maldonado, y al día siguiente se celebrará una nueva reunión del Consejo del Sector Financiero Oficial en ese departamento para seguir con las tratativas. AEBU no descarta posibles movilizaciones en esta localidad en función del resultado de las negociaciones.

Además, este viernes convocarán a participar de la movilización en contra de la reforma de la seguridad social que organiza la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pero en este caso no se paralizarán los servicios.

“El próximo 10 de diciembre a las 17.00 horas nos movilizamos frente al BPS [Banco de Previsión Social] en defensa de la seguridad social, por la eliminación de las AFAP y de las exoneraciones al gran capital, contra el aumento de la edad jubilatoria y la rebaja de las jubilaciones”, dice el comunicado de la convocatoria.

Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial, dijo a la diaria que los bancos proponen como pauta salarial 5,8% de incremento como concepto de inflación futura. “Esto descarta la pérdida que tuvimos este año entre el aumento de enero y la inflación real, y quedamos abajo en 3%, sin considerar la pérdida financiera que dejaron de tener en cuenta desde hace mucho tiempo”, dijo.

Lavecchia sostuvo que si sigue aumentando la inflación “se está perdiendo plata todos los meses, y se acumula, es como un plazo fijo a la inversa”. La dirigente comentó que además del desacuerdo con las pautas también los bancos dijeron que no al resto de las reivindicaciones “sin ningún tipo de fundamentación”. Como ejemplo, dijo que se negó el ingreso de personal, la incorporación de los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda al convenio colectivo de la banca oficial y los planteos por temas de género, como ser que las capacitaciones sean en horario laboral ya que las jefas o jefes de hogar no pueden participar.

“En la medida en que el gobierno no se siente a negociar se irían profundizando las medidas”, anunció. Lavecchia reiteró que se está contemplando el crédito social para jubilados, porque “como a sus jubilaciones no les dan para vivir dignamente tienen que endeudarse para poder comprar algo en fin de año. Esa es una realidad de la pobreza que tenemos en Uruguay”, apuntó.

La sindicalista recordó que el convenio en el sector caducó en marzo de este año, “ellos estuvieron respetando el convenio después de vencido, lo que les planteamos es que no tenemos apuro por la negociación, siempre que se respete el convenio como está, lo que no puede pasar es que cumplan hasta ahora y dejen de hacerlo en la mitad de la negociación; o lo resolvemos antes del 31 de enero o se verá como sigue la cosa”.

Lavecchia dijo que “no es que no haya dinero como para acomodar la situación y que todo sea más trasparente y mejor, pero ellos cortan a rajatabla. Por un lado, siguen los despilfarros pero, por otro, se retacea todo lo que hace a los servicios a la ciudadanía”.

Como ejemplo de ese “despilfarro” dijo que se compraron tapabocas para la alta gerencia a la hermana de la asesora de Salvador Ferrer, el presidente del Banco República. Según la sindicalista, se hicieron dos compras: una de 300 tapabocas por 45.000 pesos y otra de 36.000 pesos de 180 barbijos, a 200 pesos cada uno.

La dirigente sostuvo que se trató de una compra directa a la mujer, que es diseñadora. “Pueden gastar esa plata en tapabocas pero no hay para darle al público, no hay alcohol en gel para los funcionarios, se cae el techo de la sucursal 19 de Junio y no lo arreglan. ¿En qué se está priorizando?”, se preguntó.