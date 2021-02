¿Siempre te has dedicado a los libros?

Llevo años en este rubro, he trabajado en librerías y distribuidoras de libros en mis últimos 18 años. Al día de hoy tengo mi puesto con más de 5.000 libros. Armo y desarmo una librería cada domingo, es una librería móvil. Lo que más vendo es sobre feminismos, es increíble pero hace unos años no tenía un espacio para una sección sobre ese tema, pero desde marzo de 2018 son los libros que más se venden, como los de Simone de Beauvoir o La teoría King Kong, de Virginie Despentes. Los de narrativa no fallan; los de autores uruguayos, Felisberto [Hernández], [Mario] Levrero, son de los que más se venden.

Foto: Alessandro Maradei

¿Cómo afectó tu vida la pandemia?

El caudal de gente disminuyó repentinamente a partir de marzo, no vendíamos nada, cerramos y estuvimos un par de meses sin abrir; pero cuando ya no tenés dinero, tenés que abrir. Al día de hoy, puedo decir que ese caudal de gente nunca volvió a ser el mismo, se nota la merma de personas en la feria.

Fácil no hubo nada en estos meses. Tengo este puesto de los domingos y tenía otro trabajo entre semana, del cual me echaron. Ahora sólo tengo mi puesto, acá en la calle Paysandú.

¿Qué te parece que va a pasar en el futuro?

Este va a ser un año bravo, esto de la pandemia durará hasta el mes de julio o agosto, con suerte. Para mí, lo mejor sería cerrar todo un par de semanas y que nadie saliera, pero lo seguro es que este año va a ser malo.

