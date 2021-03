El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) convocó a un paro general de mujeres de esa rama para el lunes y realizó una movilización frente al laboratorio Ion, ubicado en la calle Paysandú, para protestar contra una decena de despidos ocurridos en esa empresa desde el año pasado. El paro, anunciado la semana pasada, generó que la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) decidiera retirarse “en forma inmediata de la tripartita constituida al amparo del convenio” y que iba a sesionar el lunes en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El viernes, la ALN remitió una carta al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, en la que fundamenta que la decisión se toma en el contexto del conflicto que se desató entre el laboratorio Ion y el SIMA, “a partir de los despidos de algunos funcionarios en el marco de una reestructura de la empresa”.

Según la ALN, por esta situación se activó “el sistema de prevención de conflictos previsto en la cláusula 14 del Convenio Colectivo, suscrito el 22 de diciembre” de 2020, pero “sin que se haya dado inicio a la tercera fase prevista en dicho sistema que consiste en la negociación en forma tripartita MTSS-ALN-SIMA, el sindicato ha organizado un paro general del sector de 24 horas que se verificó el pasado martes 2 de marzo”, pero además “nuevamente SIMA viola en forma flagrante el convenio colectivo suscrito, en concreto la misma cláusula 14”, al determinar “un paro general de las mujeres de la industria” para este lunes entre las 7.00 y las 17.00, con movilización en la puerta de Ion. “Nuestra institución, ALN, es fiel cumplidora histórica de los convenios firmados, por el contrario SIMA arrastra violaciones permanentes en los últimos tiempos que no condicen con la seriedad de sus dirigentes históricos y la del propio sindicato”, dice la carta de la cámara empresarial.

El mismo viernes, el SIMA emitió un comunicado reivindicando la medida adoptada por el Día Internacional de las Mujeres y en repudió del “accionar y las declaraciones” de la ALN.

“El 8 de marzo es un día de lucha. No es un día de festejo. Por eso nuestro gremio resolvió acompañar la resolución de la Mesa Representativa del PIT-CNT que exhorta a las filiales a resolver un paro de hasta 24 horas, convocando a parar a todas las mujeres de la Industria del Medicamento durante el 8M”, expresa el SIMA. Para el sindicato, en la carta redactada por la ALN se “deja de manifiesto una vez más” la posición “intransigente, retrógrada y de ser un fiel representante del patriarcado que día a día oprime a todas las trabajadoras”. “Claro ejemplo de ello son los despidos que está enfrentando nuestro gremio, en su mayoría [de] madres jefas de hogar. Ya no sólo cuestiona el legítimo derecho de huelga y a la protesta, sino que en el contexto del 8M y la huelga mundial de mujeres resuelve no negociar con el SIMA por hacer un paro de mujeres”, continúa el comunicado.

El SIMA sostiene que la crisis desatada por la pandemia de coronavirus “profundizó los nudos de desigualdad de género y atenta contra la autonomía de las mujeres, generando un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral y salarial de las mujeres”. “Retracción de las políticas sociales, agravamiento de las situaciones de violencia doméstica y precarización de las condiciones de trabajo son sólo algunas de las muestras de ello”, sostienen, y agregan que la industria del medicamento “no escapa a la realidad que atraviesa la sociedad y reproduce las desigualdades estructurales propias del patriarcado”. Vale recordar que en la industria del medicamento la plantilla de trabajadores se compone de entre 50% y 60% de mujeres, según un estudio del SIMA.

MTSS convocó a nueva instancia para este martes

El secretario general del SIMA, Nicolás Tourón, dijo a la diaria que asistieron a la tripartita prevista para este lunes y, “como era de esperar”, la ALN no se presentó. Sin embargo, representantes del MTSS y del sindicato tuvieron una reunión bipartita, y el ministerio convocó a todas las partes a una nueva instancia tripartita para el martes a las 15.00 en la Dinatra. Tourón informó que el MTSS “instó a todas las partes” a negociar, y “va a obligar a la cámara a sentarse a hacerlo”. “Nosotros estamos para negociar y sostuvimos que la medida adoptada por el 8M no tiene nada que ver con la situación en Ion”, dijo el dirigente.

Con respecto al conflicto con Ion, Tourón explicó que en setiembre del año pasado el laboratorio envió trabajadores al seguro de paro “utilizando los dos mecanismos previstos, el total y el flexible”, pero el SIMA denunció que “el seguro de paro flexible es para situaciones de empresas que se vieron afectadas por la pandemia”. “ION no se vio afectado y lo estaba utilizando mal, por lo que se denunció el caso ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social”, agregó

En diciembre, mientras estaban negociando la empresa y el sindicato, Ion despide a dos afiliados al SIMA, lo que por convenio desencadena una serie de tres instancias obligatorias de negociación y después “las partes quedan con las manos libres” para tomar medidas.

“En esa situación, la empresa redobla y echa a tres compañeras más, tres delegadas sindicales. Citamos nuevamente al MTSS y en el proceso de negociación, cuando el sindicato estaba manteniendo una medida pacífica montando una carpa frente a la empresa, esta echa a otra delegada y ahí hacemos un paro, que fue el martes de la semana pasada”, contó Tourón. Esta medida es una de las que cuestiona la ALN en su carta a Mieres, además del paro de mujeres trabajadoras de este lunes.