A partir de la aprobación de la Ley 19.000, que declara el 30 de abril de cada año como el Día del Trabajador Rural y lo establece como “feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad”, desde 2013 los sindicatos de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) comenzaron a realizar actividades en esa fecha. El artículo 2° de la norma establece que el Poder Ejecutivo “organizará y promocionará, durante ese día, las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país”.

La fecha fue elegida para recordar el primer congreso de la Unatra, realizado el 30 de abril de 2005. La organización nació en Bella Unión en diciembre de 2004.

En 2013, la Unatra organizó dos actividades en el interior del país: en el norte se realizó un acto en el salón del barrio Mevir del paraje Puntas de Carretera, en la zona de Caraguatá, en Tacuarembó, al que asistió el entonces presidente José Mujica; en tanto, en Puntas de Maciel, en Florida, se hizo una actividad con los trabajadores hortifrutícolas y de la lechería.

Actividades

Para este viernes la Unatra definió no realizar actividades masivas, pero sí implementará una jornada de recolección de firmas para la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en diferentes puntos del territorio. Los distintos sindicatos de asalariados rurales contarán con el apoyo de los plenarios intersindicales del PIT-CNT de cada localidad. Además, a las 11.00 en la sede del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, en Montevideo, la Unatra brindará una conferencia de prensa. El responsable del interior del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Enrique Méndez, dijo a la diaria que a los trabajadores rurales “se les han multiplicado las dificultades” desde el año pasado. “Hoy tienen que vivir en medio de este escenario de pandemia, donde los sectores agroexportadores han tenido amplio crecimiento y han seguido trabajando, y si bien los compañeros no son la primera línea en el combate a la pandemia, como los trabajadores de la salud y de la educación, han seguido trabajando, no han tenido ni medio parate, y han seguido llevando el alimento para todo el pueblo uruguayo. Han tenido que transcurrir la pandemia, la mayoría sin protocolos sanitarios, confrontando con represión sindical, con situaciones de violencia. En ese escenario es que los compañeros siguen reclamando derechos por poder trabajar con condiciones de trabajo dignas”, expresó el dirigente.

Uno de los reclamos de la Unatra refiere a la situación de los trabajadores de la ganadería que “tienen que salir a trabajar en condiciones adversas con advertencias meteorológicas”, lo que “le ha costado la vida a trabajadores”. Este año, en enero, un trabajador que estaba picando astillas y postes en un monte ubicado a 20 kilómetros de Melo falleció por una descarga eléctrica de un rayo mientras intentaba sujetar una lona a uno de los árboles para protegerse de la lluvia.

Otro sindicato del rubro, la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, convoca este viernes a una actividad en la plaza Independencia de San José de Mayo “guardando todas las medidas de seguridad” por la pandemia. Desde las 10.00 estarán recolectando firmas contra la LUC, recolectando alimentos no perecederos para el merendero Tito Borjas y asesorando a trabajadores. El sindicato solicita a quienes asistan que vayan con tapabocas y que mantengan el distanciamiento físico.