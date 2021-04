¿A qué te dedicás y hace cuánto?

Llegué a Uruguay en 1951 desde España y desde que tengo 25 años me dedico a la cerrajería.

Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo te afectó la pandemia?

Cuando arrancó la pandemia pensé que me iba a tomar la licencia toda junta, tenía un colchón de dinero ahorrado, que me permitió aguantar los tres meses que decidí cerrar. Además, tengo la ventaja de no pagar ni alquiler, ni otros sueldos, lo que hizo que no sufriera el golpe, pero sí conozco varios colegas que les pegó fuerte. Algo que sufrí fue tener que estar quieto, soy una persona muy proactiva, sufrí mucho eso, siempre digo que para mí mis ojos son mis manos.

¿Qué cambios vinieron para quedarse?

Los cuidados que todos conocemos, pero creo que con el tiempo superaremos la pandemia y estos cambios quedarán atrás.

Foto: Ernesto Ryan

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

Creo que las decisiones del gobierno con respecto a la pandemia fueron adecuadas, aunque yo ni siquiera voto. Por otro lado, estaría bueno que el gobierno les dé una mano a los sectores más perjudicados por la pandemia.

¿Te vacunaste?

No sabemos cuál es la mejor de las vacunas, pero que hay que vacunarse, hay que vacunarse. El 18 de marzo me di la primera dosis y en unas semanas voy a quedar totalmente inmunizado.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué cosas habría que hacer para mejorar la actividad en tu sector?

Si bien nuestro rubro fue golpeado por la pandemia y los sentires entre los colegas son distintos, la gente no dejó de requerir nuestros servicios, creo que hubo otros sectores que fueron mucho más castigados y estaría bueno que el gobierno les diera una mano.

¿Cómo te afecta la inclusión financiera, es positiva o negativa para vos?

No tengo cuenta en ningún banco ni tarjetas de crédito. Me educaron, como buen español: el dinero que se gasta es el que se tiene. Con 70 años ya voy de salida, mientras siga trabajando no voy a cambiar; igualmente, no dejo de reconocer que es algo práctico para muchos.

Foto: Ernesto Ryan