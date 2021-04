¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Soy de República Dominicana, pero llegué a Uruguay el 19 de marzo de 2020 desde Ecuador, donde trabajaba sirviendo y lavando platos en la cocina de un restaurante de un jugador de fútbol muy famoso. Acá, desde que llegué hice changas en distintos lugares del país, por ejemplo, recolectando arándanos y alguna otra cosa. En diciembre de 2020, junto con Mario, pusimos este puesto de frutas y verduras, y nos dedicamos a esto. Vamos una vez a la semana a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, hacemos un surtido y lo vendemos a los uruguayos y a los compatriotas nuestros. Seleccionamos los alimentos pensando más que nada en lo que consumen los dominicanos.

Mario, Julio César y Luis Manuel. Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Emigramos de nuestro país con ilusiones, con expectativas. Llegar en medio de la pandemia me afectó, no sólo porque no conseguía trabajo, sino también porque conseguir una vivienda fue muy difícil. Por suerte la comida nunca faltó, pero tengo una hija, y una esposa, y para nosotros es muy duro vivir así.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

Los cuidados se van a quedar por un buen rato.

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

No estoy muy empapado de lo que anda haciendo el Estado; puedo contarte, como migrante, que a mi esposa la ayuda el Ministerio de Desarrollo Social con una canasta mensual de alimentos. Sería bueno que los migrantes tuviéramos la facilidad de acceso a servicios básicos como salud y vivienda, algo que el Estado desde que llegamos no nos facilitó.

Foto: Ernesto Ryan

¿Te vas a vacunar?

Si, pero aún estoy a la espera. Sé que es un proceso, hay que agendarse y esperar.

¿Qué te parece que va a pasar con el coronavirus?

Como toda enfermedad, va a llegar a su final. Personalmente se me van a retrasar un poco las metas que quiero lograr; todavía tengo el deseo de estudiar idiomas, y lo demás son cosas materiales que quiero tener en mi país.

Foto: Ernesto Ryan