El viernes 30 de abril Pedidos Ya despidió a 49 empleados del área de atención al cliente. Según un comunicado difundido por la empresa, “la decisión se basó en el desempeño de este grupo de funcionarios en los últimos meses, quienes no alcanzaron los estándares y objetivos de la función en la que estaban asignados”.

Sin embargo, desde la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP) aseguran que se trata de despidos injustos y denuncian que la verdadera intención de la empresa es tercerizar el servicio. Como protesta ante estos despidos, el sindicato decidió hacer un paro de 24 horas el martes y llamaron a una asamblea virtual a las 15.00 desde la sede de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Camila Lara, presidenta de la UTP, contó a la diaria que el viernes 30 a las 9.00 la empresa le comunicó al sindicato que despediría a 49 personas y a las 9.05 ya estaban efectivizando las desvinculaciones. La integrante de la UTP aclaró que de esas 49 personas, 25 están afiliadas al sindicato, y dijo que “se le dio plazo hasta este lunes para que la empresa reviera la situación”, pero como no hubo una respuesta satisfactoria para el sindicato, decidieron tomar medidas.

Además del paro pidieron una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para negociar el reintegro de los 25 trabajadores sindicalizados “o por lo menos de los que quieran el reintegro, que son unos cuantos”. El jueves serán recibidos en la Dinatra. Lara dijo que piden que se retome a los trabajadores sindicalizados porque son a quienes pueden respaldar, pero le están dando “visibilidad a toda la situación” porque entienden que todos fueron despedidos de forma injusta.

En tanto, la empresa asegura que “no es una buena noticia tener que tomar esta medida, pero el crecimiento de la empresa sólo es viable si logra sostener los niveles de calidad de servicio y buenos resultados en todas las áreas de trabajo”.

La presidenta de UTP dijo que a pesar de que tuvieron bipartitas quincenales, en ninguna de esas reuniones les dijeron que existía la posibilidad de echar a personas por mal desempeño. “Cuando se nos comunicó, nos aseguraron que hacía meses que estaban haciendo una investigación sobre estos compañeros”, dijo Lara, y aclaró que ninguna de esas personas fue sancionada e incluso algunas recibieron bonos por productividad.

El comunicado de Pedidos Ya asegura que “las 49 vacantes generadas serán repuestas a la brevedad, y además la empresa prevé ampliar su dotación de personal en esa área en 200 puestos nuevos de aquí a fin de año, además de otras 60 posiciones en el resto de la empresa. A esto se suma la incorporación de más de 500 repartidores en lo que queda del año”.

Para Lara “las desvinculaciones en la empresa tienen como principal objetivo tercerizar el servicio. No diría que es una represión sindical, no le pondría ese término, el tema es que ellos tienen contratadas por otras partes del mundo personas que hacen lo mismo que nosotros, la diferencia es que estamos en situación de dependencia”, dijo, y aseguró que lo que está haciendo Pedidos Ya es contratar personas a término (por seis meses), part time o jornaleros, algo que no aclaran en el comunicado.

Desde la empresa aseguran que “Pedidos Ya es la empresa líder de delivery; emplea en Uruguay en forma directa a más de 1.500 personas y genera oportunidades en todo su ecosistema, con más de 1.500 repartidores en todo el país. Es además una herramienta clave del comercio, en especial del sector gastronómico, para transitar y superar el actual contexto sanitario”.

Sobre las condiciones de trabajo en pandemia, Lara comentó que en atención al cliente están teletrabajando desde el año pasado, y una de las reivindicaciones del sindicato fue que la empresa cubra parte de los gastos, como la electricidad e internet. La sindicalista dijo que esta no es la primera vez que se dan despidos de este estilo: “Pedidos Ya ha tenido estas prácticas habitualmente. Han hecho despidos masivos y recortado sectores, pero ahora hay un sindicato de por medio”, sostuvo.

Con relación al teletrabajo, dijo que lo que pretenden es que se le dé participación a la Comisión de Salud del sindicato. “La empresa no está asumiendo su rol en cuanto a lo que es preservar la salud del trabajador. Tenemos mucha carga laboral y no contamos con las condiciones de infraestructura adecuada en nuestras casas. Pagamos internet y luz, en definitiva estamos pagando para trabajar. Creo que es lo que les pasa a todos los que estamos teletrabajando, pero nos gustaría que se nos dé participación en la reglamentación”. A pesar de que aseguró que muchas de las personas trabajan con las computadoras de la empresa, hay algunas que usan sus propios equipos. Lara aseguró que necesitan una buena conexión a internet porque los llamados son por esa vía: “El sindicato logró un complemento por esos gastos extras, pero no cubre lo que se suma de internet y luz. Estamos hablando de una empresa internacional que creció muchísimo y ahora se están ahorrando un montón de dinero con nosotros teletrabajando”, dijo. La presidenta de UTP contó que otra “lucha” se da en los casos de desconexiones que no dependen de los trabajadores: “Si se te llega a desconectar hay que mandar un montón de pruebas de que se cortó la luz, por qué, durante cuánto tiempo, y si no se puede probar todo eso se descuenta o te pueden llegar a sancionar”, afirmó.

Esta no es la primera vez que Pedidos Ya tiene denuncias por parte de los trabajadores: en enero de este año hubo una manifestación frente a la Torre Ejecutiva organizada por algunos repartidores. Si bien técnicamente no trabajan para Pedidos Ya sino para Repartos Ya, reclamaban el pago de las comisiones de diciembre y mejoras en las condiciones de trabajo. En ese momento desde el Sindicato Único de Repartidores (Sinurep) dijeron a la diaria que la protesta no había sido convocada por el sindicato, pero manifestaron su intención de conformar una cooperativa para reducir costos.

Al respecto, Lara comentó que Pedidos Ya “es una empresa que precariza el trabajo, no hay con qué darle; tanto con los repartidores como en la operativa, esa es una realidad”.