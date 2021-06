Este viernes la Coordinadora del Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo realizará un paro de 24 horas que iniciará a las 12.00 del mediodía . La medida es en defensa de la “estabilidad laboral”, por incumplimientos sobre el laudo, por la rotación en el seguro de paro, la recuperación salarial, en defensa de la negociación colectiva, contra el “acoso laboral” y la eliminación de los guardas.

Juan Arellano, dirigente de la coordinadora, explicó a la diaria que no habrá servicios de ómnibus que salen de Tres Cruces, los que circulan dentro de un departamento (los interurbanos) y los que hacen viajes entre departamentos. En estos dos últimos casos se exceptúan los que transitan en Montevideo (los urbanos) y los que van de Montevideo a Canelones (suburbanos).

Sobre las empresas, Arellano dijo que no se verán afectados los servicios de Copsa y CUTCSA que salen de la terminal de Río Branco, pero sí los de Copsa Este. También pararán los trabajadores de Tala Pando Montevideo, que tiene una línea dentro de Canelones. No habrá coches en los recorridos de “corta, mediana y larga distancia, interurbano y urbanos del interior”, especificó.

Este jueves los trabajadores se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede. En el encuentro, los representantes del sindicato pusieron al tanto a las autoridades sobre las dificultades que atraviesan. “Lo que queremos es la rotación de los compañeros en el seguro de desempleo, porque vemos que hay gente que entró en marzo de 2020 y todavía sigue en el seguro, si esto sigue así es muy posible que esa gente quede sin trabajo. Esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos”, dijo.

Arellano aseguró que las autoridades se comprometieron a formar una mesa de trabajo, para que el ministro pueda tener una conversación con el sector empresarial, pero no quedó fijada una fecha para esa instancia, sí quedaron en fijarla en los próximos días.

Aumento sí, aumento no

Ante la versión de algún medio de prensa de que el boleto suburbano e interdepartamental aumentaría entre 3 y 4%, el ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, publicó en su cuenta en Twitter que en su cartera “no está trabajando en estos momentos en un aumento del precio del boleto suburbano ni interdepartamental”.

Frente a distintas consultas, aclaramos que el Ministerio de Transporte no está trabajando en estos momentos en un aumento del precio del boleto suburbano ni interdepartamental. — Juan Jose Olaizola (@juanjoolaizola) June 24, 2021

Sobre este posible aumento Arellano dijo que no tienen noticias. “Deberíamos haber recibido en marzo el último aumento [salarial] y no lo tuvimos. El primer aumento [del boleto] de marzo del año pasado se lo comieron las empresas, el último aumento [de salarios] lo tuvimos en setiembre de 2019. En marzo del año pasado cuando subió el boleto decretaron que a nosotros no nos iban a aumentar, hasta ahora no hemos tenido más nada”, sostuvo el dirigente.

La versión del aumento se difundió a partir de una nota publicada en el diario El País que decía que el incremento sería una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, sin una fecha definida. Según el medio, el anuncio lo realizó el director nacional de Transporte, Pablo Labandera, en TNU.

Arellano especuló con que el Poder Ejecutivo esté manejando un aumento de cara a los próximos Consejos de Salarios, ya que el aumento en el boleto, hasta setiembre del año pasado, iba acompañado de un aumento de salarios.