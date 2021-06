No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Coordinadora del Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo realizará un paro de 24 horas el viernes 25 de junio por “estabilidad laboral”, “rotación de seguro de paro” y recuperación salarial, en defensa de la negociación colectiva y contra el “acoso laboral” y la eliminación de los guardas.

En un comunicado emitido este martes, la coordinadora argumenta por qué llegó a tomar esta medida “en medio de una pandemia”, que “tanto preocupa” por la salud de los seres queridos y de la población en general, y por qué “ahora cuando hasta los que no tienen problemas con los incumplimientos sufren una enorme caída en sus ingresos”, y lista en orden cronológico “incumplimientos empresariales y omisiones” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) durante 2020 y lo que va de 2021.

El comunicado señala que en marzo de 2020 hubo una suba del boleto pero no se realizó el ajuste salarial a los trabajadores, y cuando empezó la pandemia hubo “envíos masivos al seguro de paro”, y el MTSS aplicó un “proyecto de sistema de rotación en el seguro de paro”, pero las “empresas se negaron”. Por su parte, en abril y mayo del año pasado las empresas presentaron “una adecuación al laudo donde directamente se expresaba una rebaja salarial”, se aprobó una partida económica para el sector de 26 millones de dólares, y en junio se firmó un “acta en desacuerdo del sector”, ante el MTSS. Ese mismo mes, la empresa CITA impuso “sobre el salario de sus trabajadores una rebaja de hasta un 20%” y los trabajadores realizaron 14 días de huelga. “Reestructura solapada del sector, coches sin guarda. Aguinaldo en cuotas”, agrega el comunicado. Finalmente, en octubre de 2020 el Poder Ejecutivo por decreto congeló “los ajustes de salario de marzo 2020, setiembre 2020”, y los correctivos por inflación de setiembre y el final, de febrero de 2021. A marzo de 2021, todavía permanecían 500 trabajadores en el seguro de paro “sin rotación del mismo desde el comienzo de la pandemia”, se denuncia.

Además, la coordinadora suma otros problemas que desataron el conflicto, y para los sindicatos justifican el paro “violaciones de acuerdos bipartitos, acoso laboral y persecución sindical por medio de cámaras de seguridad, despidos y suspensiones indiscriminadas, MTSS promueve diálogo por empresas, se niegan todas a atender las problemáticas de los trabajadores. MTSS da por agotado el diálogo”.

La coordinadora plantea que “al día de hoy” sigue “sin tener soluciones, por lo contrario cada vez son más los conflictos internos”, y señala en particular que la empresa Agencia Central “incumple con acuerdos internos refrendados en el MTSS” y “durante una nueva instancia de negociación incumple el pedido de las autoridades a no innovar”, que Turil “persigue, acosa y sanciona trabajadores por intermedio de cámaras”, que Núñez y Cynsa tienen “140 trabajadores en el seguro de paro sin rotar desde el primer día de pandemia (15 meses)”, y que CITA “utiliza seguro de paro para castigar y discriminar trabajadores”.

“La búsqueda de soluciones por medio del diálogo siempre va a ir con nosotros, la defensa de la negociación colectiva es nuestro gran objetivo, pero claro esto si existe una mínima reciprocidad. No es contra la gente, es a favor de la gente, ya que la desregulación que buscan, no solo no mejora el servicio, sino lo hace peligroso y de pésima calidad. Llamamos a nuestros compañeros a unirse, y al pueblo en general apropiarse de nuestra lucha, es buscar lo mejor para todos”, concluye el comunicado que convoca al paro.