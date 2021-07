¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Desde los 15 años trabajo como empleada doméstica. Actualmente trabajo en varios domicilios y los domingos tengo un puesto de venta de objetos usados en la feria del barrio.

Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Al principio decidí, en común acuerdo con mis patrones, ausentarme por un mes de todos los domicilios mientras iba viendo lo que pasaba, pero esto fue sin un acuerdo económico. Cuando pasó ese tiempo y me empecé a quedar sin alimento me preocupé y llamé a cada de uno de mis patrones para ver si me podían ayudar adelantándome el salario, siempre con la intención de devolverlo con trabajo una vez que me reintegrara. Tuve la suerte de que ninguno de ellos me pidió que le devolviera ese dinero e incluso algunos se ofrecieron a darme más dinero del que me correspondía, lo que me sorprendió positivamente. Durante ese tiempo tuve mucho miedo de quedarme sin alguno de esos trabajos: tengo dos hijos y en mi casa soy mamá y papá. Por suerte, todo siguió igual y espero siga así.

Foto: Ernesto Ryan

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

Al principio éramos los mejores, después fuimos los peores. Me parece que el gobierno no gestionó bien la pandemia, vacunaron a muchas personas, pero se están apurando a reactivar todo. Con respecto a mi sector, se olvidaron de nosotras, nunca nos contemplaron, no hubo subsidios para nuestro sector y hay compañeras que están pasando muy mal.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

En mi trabajo el uso del barbijo se hizo indispensable, en los trabajos exijo que me dejen un tapabocas nuevo cada vez que voy desde que todo esto empezó.

Foto: Ernesto Ryan

¿Te vacunaste?

Ya me di las dos dosis, estoy esperando cumplir los 15 días.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué te parece que va a pasar en el futuro con la covid-19?

Creo que nos va a costar salir de esto, aún nos falta mucho.