La Ley 19.931, de diciembre de 2020, declaró a la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, Capital Nacional del Cooperativismo para 2021. Desde la aprobación de la Ley 19.279, de setiembre de 2014, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), debe remitir al Parlamento un proyecto de ley por el que se designa la Capital Nacional del Cooperativismo para el siguiente año. Desde que entró en vigencia esta ley, fueron declaradas Salto (2014), Maldonado (2015), Fray Bentos (2016-2017), Montevideo (2018), Canelones (2019), Florida (2020) y Mercedes, este año.

Según información brindada por Inacoop, en Soriano, a octubre de 2020, había 97 cooperativas, “lo cual demuestra un enorme crecimiento del movimiento comparando con los datos del Censo Cooperativo de 2008, cuando había tan sólo 27 entidades”. Según el instituto, una es de ahorro y crédito, 12 de trabajo, diez sociales, nueve agrarias y 65 de vivienda, a las que hay que sumar también filiales de cooperativas nacionales o regionales que operan en el departamento.

Unidad Cooperaria N° 1

Una de las cooperativas emblemáticas de Soriano es la Unidad Cooperaria N° 1, ubicada en el paraje Cololó. Se trata de una cooperativa agraria de responsabilidad limitada fundada en 1953. “El modelo cooperario representa bases reales para la transformación de la estructura agraria de Uruguay sobre tierras públicas, siendo desarrollado en sus inicios por su fundador, Epimenio Bachini, junto a su esposa Hilda Morales y a un conjunto de jóvenes hijos de pequeños productores familiares de Colonia Agraciada y de Paysandú. Una vez expropiada por el Instituto Nacional de Colonización para tales fines en 1959, la estancia Las Mercedes dio paso al conjunto de familias que se dispusieron a recuperar y recrear el territorio viviendo en comunidad y trabajando de manera asociada sobre 2.228 hectáreas en las costas del arroyo Cololó”, se informa en el sitio www.lacooperariaturismo.com.uy.

La Unidad Cooperaria N° 1 desarrolla actividades diversas: lechería, industria láctea, campo de recría, ganadería, agricultura, apicultura, horticultura agroecológica y otros rubros de autoconsumo, según informan. También en el territorio del establecimiento se desarrollan “actividades educativas y culturales en el marco de la escuela rural No 105 y del Centro de Formación Agraria Cooperativa que gestiona la cooperativa Tierra que Anda en convenio con INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], entre otras instituciones”.

Unidad Cooperaria N° 1 Contacto

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de la sede: 4530 2074

Productos lácteos en Mercedes: Rodó 920 esquina Varela. Mercado Central, local 8. Productos lácteos en tu casa: 098 401 886

Faceboock: Unidad Cooperaria N° 1.

Dirección: Ruta 14, km 12.500, Cololó, Soriano.

Además está el proyecto de turismo rural La Cooperaria, desarrollado por el grupo de mujeres Unidad Cooperaria y Sacachispas con apoyo del programa Uruguay Más Cerca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Intendencia de Soriano. Dentro del predio, además, está el grupo Las Gurisas, que produce hortalizas, alimentos y compostajes de forma agroecológica.

En diálogo con la diaria, Andrés Vidal, uno de los socios de la Unidad Cooperaria N° 1, dijo que el emprendimiento se divide en distintas áreas productivas, como “tambo, cría de suinos, campos de recría”, pero no es sólo producción primaria, porque “hay una pequeña parte de la leche que se procesa y se vende al público como productos lácteos”. Actualmente son poco menos de una veintena de socios, pero también hay “trabajadores asalariados y aspirantes a ser socios”, lo que suma unas 50 personas. En cuanto a los diversos proyectos que conviven en el predio, Vidal habló en particular del centro de formación, que “es producto de todo un proceso que no se dio de un día para el otro, y que lleva trabajándose desde 2007”. La cooperaria apoya “desde la parte edilicia y operativa, porque brinda el espacio para que los jóvenes se formen en las secciones”. Acompañados por docentes y educadores del centro, los jóvenes se forman en las secciones de la cooperaria junto a los trabajadores, aprendiendo de las tareas productivas “en vivo”.

Consultado sobre las prácticas de intercooperación, contó que trabajan “históricamente con varias cooperativas”, algunas de Soriano, como Calmer, pero también con Molino Santa Rosa, al que le venden parte de la producción de trigo y luego le compran harina para uso de la comunidad o para vender en su local. También con Molino Caorsi, al que le compran fideos, y son socios de Conaprole “como remitentes de leche”.

Vidal también contestó acerca de las virtudes y dificultades de estar en una cooperativa. “Dificultades hay pila, aunque algunas no son exclusivas del movimiento cooperativo, sino que son cosas que les van a pasar a cualquier productor, por ejemplo dificultades en la comercialización de productos. Después hay una cuestión más cruda, que es que cuando querés acceder a financiación desde una cooperativa: es un mundo de papeles que tenés que hacer. Es una cuestión burocrática, que es una realidad pero se termina sorteando con el asesoramiento apropiado”, expresó.

En cuanto a la toma de decisiones, Vidal sostuvo que “es muy diferente un patrón que toma las decisiones solo y que después baja de manera vertical las cosas al mando, que una cooperativa en la que algunas decisiones van a ser de ese corte, pero otras van a pasar por un proceso de discusión, que es largo pero te ayuda a estar más seguro de la decisión. A veces los procesos se alargan más de la cuenta y se complejiza por ese lado”.

La celebración Mañana los festejos en Mercedes comenzarán a las 11.00 en Covianalpa 1, ya que esta cooperativa de vivienda cumple 50 años y es la primera experiencia de cooperativismo de vivienda en la ciudad. Luego, a las 13.00 se reinaugurará el espacio abierto al cooperativismo (en la rambla Carlos Federico Sáez) y se hará un homenaje al emblemático cooperativista local Jean Pierre Hounie, que dirigió Central Lanera Uruguaya, Cooperativas Agrarias Federadas, presidió el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y que falleció a fines del año pasado con covid-19.

