El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) lleva a cabo este jueves un paro general que incluirá una movilización a las 16.00 en la plaza Matriz, en Ciudad Vieja, frente a la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El objetivo es expresar nuevamente su idea de que hace falta implementar un sistema de control de los camiones que permita establecer un registro de las horas trabajadas y, con ello, que se abone a los trabajadores el monto que se debería. El sindicato denuncia que en el sector hay alta informalidad, ya que se paga por menos horas de las trabajadas y, al no haber un sistema de control oficial, tienen dificultades al hacer reclamos.

El conflicto por este tema se remonta a una de las primeras decisiones del gobierno cuando asumió en 2020: la suspensión por decreto del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac). Este había sido anunciado en 2017 y establecía un sistema de control electrónico mediante dispositivos GPS que reportan recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más de la flota. El Sictrac surgió de un acuerdo entre trabajadores y parte del sector empresarial, en pos de controlar la informalidad en el sector.

El presidente del Sutcra, Ricardo Aloy, dijo a la diaria que la idea de manifestarse este jueves en la sede del MTOP es “presentar una nota” a las autoridades en la que “se exige la inmediatez para abordar el tema”. Según expresó, la intención es obtener una respuesta inmediata con el compromiso de que se trabajará para buscar una solución, lo que incluiría convocar al Banco de Previsión Social, a la Dirección General Impositiva y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debido al nivel de evasión que hay en el sector, “que ronda los 500 millones de dólares”, según el sindicalista.

Además, recordó que el MTOP “fue el que derogó la obligatoriedad” del Sictrac, “alegando que tendrían otro mecanismo que era mucho más accesible, más económico y quizás mucho más eficiente”, pero que todavía no se avizora.

El 22 de diciembre, los camioneros se manifestaron en el ingreso al puerto de Montevideo y fueron retirados por la Guardia Republicana, lo que motivó una discusión pública entre los sindicatos y el gobierno. No obstante, Aloy aseguró que ninguna autoridad se comunicó con ellos para dar respuesta al reclamo de los trabajadores. Así las cosas, dijo que si del gobierno no surge “alguna señal clara de voluntad de resolver esto”, el sindicato va a “seguir tomando medidas”.

“Lo primordial para nosotros es la regulación del sector”, dijo Aloy, y argumentó que para ello es necesario “un sistema de control”. “Ha aumentado la cantidad de accidentes justamente por la carga horaria”, agregó en referencia a que las jornadas de los camioneros son más largas de lo que deberían “por la forma de pago que existe”. Según dijo, el sector “tiene un sistema de trabajo full time porque no hay un control del Estado”, y expresó que algunos choferes hacen “15, 16 o 18”.

Aloy opinó que “la negativa a instalar el control confirma” la evasión que hay en el sector, porque de aplicarse “arrojaría información en tiempo real”, lo que favorecería a los trabajadores para el cobro de sus haberes.

“Aún no se está trabajando” en el nuevo sistema de control

El director nacional de Transporte del MTOP, Pablo Labandera, dijo a la diaria que “el Sictrac tal cual estaba estructurado no va a operar”, como reiteró en su momento el ministro José Luis Falero, aunque está previsto “ir hacia un sistema de control que sea más integral”.

A su vez, explicó que la idea es que el nuevo mecanismo “involucre situaciones que le interesan directamente al MTOP y sobre los cuales el MTOP tiene competencia directa asignada por la normativa vigente, cosa que no sucedía en algunos aspectos del Sictrac”. No obstante, aseguró que “aún no se está trabajando para avanzar en ese sentido”.