Durante minutos, los asistentes estuvieron en silencio. La sala en la que se realizan las conferencias de prensa en la sede el PIT-CNT se armó en ronda, todos alrededor de la persona que fueron a escuchar: Andrea Colombo, madre de Martina Berti, trabajadora de un parque eólico de Salto que falleció en un siniestro laboral en enero de este año. La joven de 23 años trabajaba en el Parque Eólico Palomas, propiedad del estadounidense Invenergy Group y murió tras volcar la camioneta que manejaba dentro del predio cuando se dirigía al baño. Colombo, sentada de espaldas a la mesa vacía en la que habitualmente hablan los oradores de la central sindical y abrazada a una foto de su hija, se mantuvo callada cuando empezaron a hablar.

Flor de Liz Feijoo, de la secretaría de género del PIT-CNT, fue la primera en tomar la palabra. Señaló que, aunque Martina era una “compañera que era pionera en lo que hacía y que era trabajadora”, en lo que más piensa es en que “era una muchacha con todas las ganas de vivir y que soñaba con otro futuro”. Afirmó que por eso se la homenajea y también se homenajea a su madre, que “lo ha hecho todo, para encontrar una forma de justicia”.

Representantes de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) que estuvieron presentes apuntaron que la mejor forma de homenajear a Martina es “organizar a los trabajadores de la industria eólica, que es una industria nueva para nosotros, para que ellos puedan tener las condiciones que se debería haber tenido desde un principio para que esto no sucediera”. Manifestaron que es difícil llegar al interior y que los trabajadores entiendan que hay que organizarse para reclamar derechos y que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir.

Luego de eso, Colombo empezó su oratoria recordando a su hija, dijo que se ganó su trabajo en base a “esfuerzo, sacrificio y carácter”. Se refirió a la situación legal a la que se enfrenta a raíz de la muerte de Martina, señaló que en “la vereda de enfrente” se encuentran “SEG Ingeniería, los dueños del terreno, que son los ex dueños de Fripur [Frigorífico Pesquero del Uruguay], los responsables de caminería de la Intendencia de Salto y el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social, MTSS], que no se han hecho cargo”. Señaló particularmente al titular de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), Tomás Teijeiro, que, de acuerdo a ella, le dijo que le iba a entregar los informes del caso, pero nunca lo hizo. Definió la situación como una pelea contra “los molinos de viento sin ser Quijote ni Juana de Arco” y afirmó que en el accidente laboral “fallaron todos”.

Colombo cuestionó las respuestas que le ha brindado el PIT-CNT e incluso el apoyo de un abogado que le proporcionó la central de trabajadores “porque no lograron nada”.

Vale recordar que Colombo logró subir al estrado del acto del 1º de mayo y tomar el micrófono antes de que hablara Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT. La madre de Martina dijo frente al micrófono que su hija había fallecido trabajando para una “multinacional eólica” y que “las condiciones laborales no eran las que correspondían”. “¡Le quitaron la vida por las condiciones laborales! ¿Quién me la devuelve?”, manifestó, y también señaló que el PIT-CNT y la Comisión de Género no la “atendieron como correspondía”.

Al finalizar la actividad, los integrantes del PIT-CNT presentes le entregaron a Colombo una placa en homenaje a Martina, que la madre aceptó y agradeció, aunque se retiró reclamando para que la central de trabajadores sea “una hermosa herramienta para que los trabajadores trabajemos seguros y se nos respete todo. Nuestras condiciones laborales, pero principalmente nuestra vida”.

Según pudo saber la diaria, comenzó a funcionar una mesa tripartita sobre seguridad y salud laboral en el rubro de los parques eólicos integrada por representantes de la UNTMRA, del Sindicato Único de Trabajadores de las Energías Renovables (Suter), que se creó a finales de 2015, de las empresas y del MTSS. Para la próxima reunión, el primer punto del orden del día es que la IGTSS dé a conocer a los sindicatos el informe que preparó sobre el siniestro en el que falleció Martina, que aún no ha sido divulgado.