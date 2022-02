No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El martes pasado beneficiarios del programa de oportunidades laborales –conocido como jornales solidarios- se manifestaron ante la Intendencia de San José pidiendo la extensión del servicio por un año más puesto que los contratos vencen el 28 de marzo.

Según informó Primera Hora, la intendenta Ana María Bentaberri le dijo a los manifestantes, que provenían de Ciudad del Plata, que era difícil que consiguieran la extensión. “Si me abren una ventana diciendo que está esta posibilidad soy la primera en aceptarla”, dijo la jerarca.

Bentaberri reconoció que la comuna no tiene dinero para pagar los jornales y que sería el gobierno nacional el que se debería encargar de pagar esos salarios. “Más allá de que el presidente dijo que no iba a usar más el Fondo Covid para pagar jornales solidarios, que cada Intendencia si quería mantenerlos tenía que pagar los sueldos ellos y Presidencia se haría cargo de los aportes patronales, a nuestro entender esto se terminó, porque Presidencia ya dijo que no iba a pagar”, sostuvo.

En estos días el Congreso de Intendentes negociaba con Presidencia para que el programa continuara ya que los intendentes e intendentas consideraban que había tenido resultados positivos; además aprobaron el informe de una encuesta con respuestas de 16 intendencias, en el que destacaron su impacto en el empleo creado en 2021.

Desde el Congreso de Intendentes aseguraron a la diaria que están hablando con el Poder Ejecutivo (PE) y hay consenso entre los partidos para que se continúe con el programa. De todas formas, la extensión del proyecto tiene que ser presentada por el PE y después aprobada en el Parlamento. Una de las discusiones es si es necesario hacer un nuevo sorteo o se sigue con las personas que venían trabajando.

El vicepresidente del Congreso, el intendente de Salto, Andrés Lima, confirmó a la diaria que se conformó una comisión con un intendente de cada partido con representación en el organismo (Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado) para elaborar una propuesta única del Congreso y presentarla al gobierno nacional.

En 2021 el llamado estuvo dirigido a personas de entre 18 y 65 años que no recibieran ninguna prestación salarial ni subsidio u otra retribución de carácter personal. Hubo un alto interés en todo el país y se anotaron más de 200.000 personas para los 15.000 cupos a sortearse, repartidos en los distintos departamentos, la remuneración prevista fue 12.500 pesos nominales por 12 jornales.