Este martes se realizó una reunión tripartita entre representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), del frigorífico Frigocerro SA, de Durazno, y de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), instancia que fue convocada luego de que la empresa decidiera suspender a casi 80 operarios sindicalizados durante 14 días por adherir a un paro el pasado sábado.

La medida sindical fue adoptada tras el fracaso de instancias bipartitas de negociación en la que los trabajadores exigían el pago de la productividad de la faena de manera registrada y no “en negro”, como lo venía haciendo la empresa.

Este martes, el MTSS “intimó a la empresa a sacar la medida de suspensión de arriba de la mesa”, informó a la diaria el secretario general de Foica, Luis Muñoz. “El ministerio está en contra del pago en negro, de la represión a la actividad sindical, pero bueno, hay que esperar”, agregó. La empresa, que participó representada por un abogado, tiene plazo hasta este miércoles al mediodía para dar una respuesta al MTSS.

Por otra parte, esta mañana, en la entrada de la planta de Frigocerro, se produjo un “tenso intercambio entre trabajadores” del frigorífico “que pretendían volver a trabajar, con el propio propietario del frigorífico”, el contador Diego Ortiz, según informó en su cuenta de Twitter la radio Yi de Durazno.

En el video que acompaña el posteo de la emisora local, al que también accedió la diaria, se ve a Ortiz con el uniforme blanco de operario cárnico discutiendo con un grupo de trabajadores.

“Por qué diablos no se van a trabajar a otro frigorífico que los van a recibir de brazos abiertos (...) si soy mal empresario”, se escucha decir a Ortiz. El dueño de Frigocerro y del frigorífico que faena equinos Agroindustrial del Este (ubicado en Treinta y Tres), también afirma ante el pedido de algunos de los presentes que “negocie”, que para “conversar”, los trabajadores tienen que “reconocer no que la cagaron, la recagaron”. Ortiz también señala que él tiene “la oportunidad de correrlos a todos, no a tres, a todos”, y les dice que, “para trabajar”, “tienen que cumplir dos condiciones”, una de las cuales es “pagar el perjuicio” que le hicieron.

Desde el MTSS se informó a la diaria que por el momento no se iban a brindar declaraciones sobre este tema.