Este viernes en el acceso norte del puerto de Montevideo estuvieron haciendo una movilización con volanteada los trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos(Sunca) y del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra). La medida se tomó en el marco de un paro realizado por los sindicatos por la muerte de dos trabajadores en Salto.

Viviana Núñez, dirigente nacional del Sutcra, contó a la diaria que en la protesta no hubo incidentes ni se impidió la salida de los camiones, lo que sí se enlenteció el tránsito porque informaron a los camioneros y a la población en general sobre las dificultades que vienen atravesando. Para esto entregaron un folleto que exige el cumplimiento del Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la duración de la jornada laboral y los períodos de descanso en el transporte por carretera: no más de nueve horas por día, ni de cuarenta y ocho horas por semana.

“No más muertes en el transporte de carga. Limitación de la jornada de trabajo. No queremos trabajar 18 horas por día”, decía el volante, además de pedir la reglamentación del convenio de la OIT.

Núñez dijo que la semana que viene el sindicato decidirá si tomará nuevas medidas, pero señaló que siguen esperando la respuesta a una carta enviada a Presidencia de la República en enero de este año.

En ese documento señalaban: “Comparecemos una vez más ante ustedes a los efectos de reclamar, una vez más, el cabal cumplimiento de la normativa que regula el sector (laudos de consejo de salarios, normativa legal y reglamentaria, normativa internacional). Reclamamos el amparo en nuestros derechos humanos”.

Los trabajadores aseguraban que a pesar de la pandemia generada por la covid-19 nunca pararon de trabajar, “seguimos perdiendo salario real, somos condenados a no tener aumento de salario real. Por desidia, por descuido, por olvido o por la razón que sea no hemos tenido aumento salarial. Nuestro Consejo de Salarios fue cerrado intempestivamente, pues se pretendió a través del mismo legalizar el incumplimiento, como nos opusimos a eso, en venganza, no se nos otorga ningún aumento de salario”.

Con relación a las largas jornadas de trabajo señalaban: “Los camioneros seguimos trabajando quince horas por día por el mismo dinero, mientras la canasta básica sigue subiendo, el costo de vida sigue subiendo. Menuda venganza por negarnos a ser aun más precarizados. Pero eso no es lo único. Es, además, de conocimiento de ustedes, ya desde hace largo tiempo, que estamos reclamando la implementación de un sistema de control horario de acuerdo a lo dispuesto en el convenio internacional del trabajo número 158”.

El control horario permitirá, además, saber “objetivamente cuántas horas trabajamos”, algo que consideran “primordial” ya que les “costó muchos años lograr ese objetivo, y esta administración con argumentaciones poco claras impidió que funcionara”.

“La administración actual nos expropio un mecanismo de control que se había logrado a base de lucha sindical” al derogar el Decreto 348/017 que aplicaba controles a través del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac).

“Los camioneros somos, en este país, trabajadores de segunda categoría, parias de un sistema”, advierten y agregan: “A los camioneros no se nos aplica la ley de ocho horas. Cuando protestamos se nos saca con la policía, en vez de preguntarnos qué nos pasa”, decía la carta. Sobre el final Sutcra solicitó al Estado uruguayo que se haga cargo de su situación y los ayude a solucionarla.