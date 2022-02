No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un contexto de preocupación por el magro desempeño de la temporada de verano, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) resolvió este martes a la noche pedir una reunión a la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), el gremio de las empresas del rubro, para “encontrar puntos en común y llevar planteos conjuntos al gobierno”, según lo anunció a la diaria el presidente del sindicato, Jorge González. Esas medidas podrían incluir la extensión del seguro de paro parcial y total para el sector gastronómico y hotelero y, en general, ayudas especiales para el sector, incluyendo también al transporte.

El martes, antes de la reunión, González calificó la temporada como “nefasta”, y explicó que la caída en la actividad “afecta directamente las fuentes de trabajo por los envíos al seguro de paro”. El presidente de AHRU, Francisco Rodríguez, también vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), prefirió usar la palabra “mediocre” para definir a lo que va de la temporada, pero coincidió en que “con el aumento de los contagios y la incertidumbre” por la nueva ola de covid-19 hubo “una caída importante y en algunos destinos casi un parate” en la actividad. “Para destinos como el este tener una ocupación semanal en enero de entre 60% y 65% no sólo no permite trabajar bien en la temporada, sino que no te deja espalda para lo que es el invierno y la temporada flaca”, sostuvo.

Sobre una eventual reunión con Sughu, Rodríguez dijo que no ve “ningún inconveniente” porque “las soluciones” que planteó la gremial “se piden para la gente que está trabajando, porque el gran capital que hoy tiene el sector nuestro es el personal que brinda el servicio, un servicio que nos diferencia de otros de la región”. “Hemos venido trabajando siempre juntos” y la AHRU “siempre está abierta a trabajar en conjunto”, aseguró. Por otra parte, indicó que este miércoles representantes del gremio mantuvieron una breve reunión con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien les indicó que está “esperando la llamada de la ministra de Economía por planteos de los que él se hizo cargo y los entregó hace unos días”.

La medida fundamental que planteó la Camtur, indicó Rodríguez, es el “IVA tasa cero, para que las empresas puedan afrontar costos que hoy no pueden afrontar”, tanto para gastronomía como para hotelería; la continuidad de los seguros parciales y totales, que hasta el momento están hasta el 30 de marzo, y la exoneración de aportes patronales. “Después podemos hablar de tarifas de OSE, UTE y el gas, que son insumos importantes y un reclamo de hace casi una década”, agregó.

Ayer, consultada por la prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que por el momento no hay medidas sobre la mesa para este sector. Si bien reconoció que en la conferencia de ayer el gremio esperaba “algún mensaje” por parte de la jerarca, Rodríguez aseguró que igualmente hay “expectativa y esperanza” en obtener una respuesta por parte del gobierno. También indicó que este viernes Camtur se reunirá en Punta del Este, con el fin de planificar los próximos movimientos de la cámara en esta negociación.

Viera: “En nuestra mesa sí está el tema”

El ministro de Turismo fue entrevistado este miércoles en el programa En Perspectiva de Radiomundo. Consultado sobre el balance del gobierno sobre la temporada, dijo que aún no hay estadísticas “serias”, aunque sí se están recogiendo “opiniones de operadores, y sobre todo de las cámaras, con algunos datos parciales del comienzo de temporada”, a partir de las cuales concluyó que hubo un “aceptable comienzo de recuperación del sector”, que luego se vio complicado por la “llegada de ómicron y el aumento exponencial de los contagios”. Señaló que enero comenzó bien, “sin llegar a cifras prepandemia”, pero hacia la segunda quincena se produjeron “muchas cancelaciones” y por el aumento de casos de covid-19 “algunos operadores tuvieron dificultades con sus propias nóminas de funcionarios”.

Viera dijo estar de acuerdo con las medidas planteadas por las gremiales del sector, como “la extensión de algunos beneficios que el gobierno ya viene otorgando, como los seguros de paro parciales –que favorecen a mantener las fuentes de trabajo– y los totales, las exoneraciones de aportes patronales y tributarios” y “el IVA cero para la hotelería, que lo está analizando la ministra de Economía”. “Son medidas absolutamente necesarias para atravesar, por lo menos, esta primera mitad del año”, aseguró. Respecto de las declaraciones de Arbeleche en conferencia, negando que haya medidas sobre la mesa, dijo que “no obstante, ha sido planteado, se está estudiando y tenemos pendiente una reunión para las próximas horas. En nuestra mesa sí está el tema”.