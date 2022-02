No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“La temporada, para nosotros, fue nefasta”, sentenció el presidente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu), Jorge González, al ser consultado por la diaria sobre el balance que hace el sindicato sobre lo que va de la temporada estival 2022. El pico de actividad de la primera quincena de enero ya pasó, y la caída fue significativa en las siguientes semanas; este lunes, en El País, la presidenta de la Cámara de Turismo (Camtur), Marina Cantera, dijo que no se descartan nuevos envíos al seguro de paro de trabajadores “calificados”, e insistió en la necesidad de que el gobierno adopte medidas para ayudar al sector.

Este martes, en conferencia de prensa, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, fue consultada en cuanto a si analiza adoptar medidas sectoriales, por ejemplo, para el turismo. Ya en enero empresarios del rubro habían advertido sobre las posibles consecuencias de la nueva ola de covid-19 en la actividad, pero la jerarca respondió que “de momento” el tema no está sobre la mesa.

“La percepción nuestra es que la temporada fue muy mala y se vienen días cada vez peores”, advirtió González. El dirigente sindical explicó que en las primeras “dos semanas o semana y media” de enero se trabajó entre “30% y 40% menos que en años anteriores” y “después cayó [la actividad] y no se trabajó prácticamente nada; es como estar en invierno”, comparó. Esa situación, indicó, “afecta directamente las fuentes de trabajo por los envíos al seguro de paro”, y sobre las declaraciones de Cantera dijo no tener “dudas de que van a mandar [al seguro de paro], porque no hay laburo; bajó muchísimo la demanda”.

González analizó que en esta temporada “la gente no salió o no gastó, o hay mucho miedo por la pandemia; hay mucha gente enferma y el tiempo ayudó a que la gente no saliera, llovió mucho”. En síntesis, remarcó que “fue una temporada muy jodida”, que se suma a las últimas dos temporadas, también malas: “Todos estábamos con la expectativa de que se iba a laburar bien, que se iba a mover, y resulta que pasó todo lo contrario”.

Como respuesta a esta situación preocupante, González dijo que “una de las ideas del sindicato es pedir que se habilite de nuevo el seguro de paro parcial”, y que ese posible planteo se definirá en la reunión de este martes a la tarde en el seno del sindicato. También considerarán solicitar alguna entrevista con las autoridades y la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, por entender que “hay empresarios de hoteles chicos que también sufrieron y fueron afectados directamente, porque el Estado no les ha dado una mano a ellos tampoco; ha dado créditos o alguna cosa de esas para endeudarse más, y eso nos afecta directamente a nosotros”.

Datos de ocupación

El informe mensual de Camtur correspondiente a enero de este año refleja el magro desempeño de lo que va de la temporada. Por ejemplo, se indica que la hotelería de Punta del Este –principal destino turístico del país– tuvo “buen nivel de ocupación hasta el 10 de enero” en establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas, pero aunque “se ajustaron las tarifas según la demanda”, “se registró entre 20% y 30% menos de ventas con respecto a los años 2019 y 2020, que no fueron buenos años referidos a ocupación hotelera”. “Después del 15 de enero se notó una baja importante debido a la pandemia y los días de lluvia que provocó varias cancelaciones”, se agrega.

En cuanto a Piriápolis, segundo destino en Maldonado, se da cuenta de que la ocupación promedio en enero fue de 60,3%, mientras que en el departamento de Rocha el promedio de ocupación en ese mes entre semana fue de 60,47% y los fines de semana fue de 72,44%. Canelones tiene cifras aún más bajas, con una ocupación promedio en hoteles entre semana de 43,57% y los fines de semana, de 71,99%. En Colonia del Sacramento el promedio de ocupación hotelera fue de 46%, y en Montevideo el acumulado del mes fue de 45%; 42% entre semana y 49% los fines de semana.

Como contrapartida, el tránsito durante la primera quincena de enero aumentó 20% respecto de 2020. “El mayor tránsito se registró en los peajes de Paso del Puerto en Ruta 3, Mercedes en Ruta 2 y Capilla en Ruta 9. Los corredores que comunican la costa este con Argentina muestran los mayores incrementos de tránsito, así como de pago en efectivo, notándose la incidencia de la apertura de fronteras y el ingreso de turistas”, se señala.

En total, ingresaron a Uruguay en enero 139.227 extranjeros, principalmente provenientes de Argentina (95.411), Brasil (16.197) y Paraguay (5.366). Los puntos de mayor ingreso fueron Fray Bentos (36.347), Colonia (30.443), Aeropuerto de Carrasco (20.181), Puerto de Montevideo (18.199) y Paysandú (9.183).