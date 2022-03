No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El viernes 25 de febrero los trabajadores de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) se concentraron a las 18.30 en el estacionamiento ubicado frente a Los Dedos de la Playa Brava, en Punta del Este, marcharon por la calle Juan Gorlero y, en la plaza Artigas, más conocida como “plaza de los artesanos”, realizaron un acto.

En la llamada “Marcha de la resistencia”, convocada por el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, se reclamó por la pérdida salarial; el aumento de vacantes en los bancos del interior; y las privatizaciones y tercerizaciones en las instituciones financieras.

La marcha de ese viernes fue una de las manifestaciones más grandes que los trabajadores bancarios llevaron adelante, tras una serie de paros por departamento realizados en los meses de enero y febrero.

Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial, declaró a la diaria que la jornada “estuvo bárbara” y superó sus expectativas.

El lunes el sector oficial convocará al Consejo Central para determinar qué medidas tomarán en adelante. “Tenemos la dificultad de que estamos en pleno pago de sueldos y jubilaciones, y como garantizamos que íbamos a pagar, eso requiere una logística para realizar medidas de impacto sin perjudicar el pago”, dijo.

Para que no se distorsione el cobro de haberes el sindicato decidió hacer cambios en las medidas adoptadas. Los funcionarios cubrirán las horas en ventanilla; se liberaron las horas extras de los choferes de los camiones blindados para que puedan llegar a su destino y volver, y así poder trasladar el efectivo; las guardias de los cajeros también se harán para asegurar que tengan dinero disponible; y en informática también se levantaron las medidas para que pudieran dar asistencia a las redes de cobranza.

“Estamos en un momento de impasse necesario, porque cualquier medida que tomemos va a afectar; además tenemos, el martes, el 8M [8 de marzo, Día Internacional de la Mujer], y Banca Oficial resolvió amparar a las compañeras que paren 24 horas. Otros años ha pasado de tener dependencias que no abren porque son todas mujeres y se pliegan al paro. Salvo por eso, que no tiene que ver con el conflicto, nosotros estamos un poco acotados, pero no damos por perdido el conflicto, este continúa. En lugar de profundizarlo, lo que estamos haciendo es flexibilizar las medidas para que los uruguayos podamos cobrar nuestros sueldos”, aseguró.

Sobre el 8M

Este jueves el Consejo Central de AEBU resolvió, por unanimidad, respetar los planteos de cada consejo. Por lo que el Consejo del Sector Financiero Oficial amparará a las trabajadoras de todo el país que quieran adherir al paro del 8M.

Fernando Gambera, secretario del Consejo Central, explicó a la diaria: “Se resolvió que las compañeras de la banca pública que quieran parar en el marco del paro internacional de 24 horas estarán amparadas por el Consejo del Sector Financiero Oficial. En el Consejo del Sector Financiero Privado, los compañeros en general, sin distinción de género, paran, en Montevideo, a partir de las 16.30 y hasta las 19.30, y asistirán a las actividades. En el interior decidirá cada plenario departamental”.

En los dos sectores se habilitará licencia gremial para los integrantes de las Comisiones Representativas (las comisiones por empresas) a participar en las actividades del PIT-CNT.