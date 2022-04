El 14 de enero una trabajadora con 16 años de experiencia como cajera fue despedida de la cadena de supermercados Ta-Ta (que adquirió la cadena Multiahorro) con el argumento de que era lenta. La mujer tiene problemas de salud (tiene un solo riñón, problemas lumbares y baja vitamina D) y está a cargo de un hijo con trastorno del espectro autista. El Sindicato Único de Multiahorro (SUM), al que pertenece la trabajadora, pidió una reunión bipartita para ver si podían reincorporarla, pero la respuesta fue negativa. Luego lo plantearon en al ámbito tripartito y volvieron a obtener un no como respuesta. La última instancia fue en marzo, cuando el caso fue tratado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. La trabajadora es afiliada al SUM porque antes trabajaba en esa cadena.

Leonel Bianqui, presidente del SUM, contó a la diaria que, además de la trabajadora, fueron despedidas cinco personas más, todas sindicalizadas y con varios años de antigüedad, que aceptaron el despido. Sin embargo, la situación personal de la mujer es especial porque “necesita trabajar para mantener su casa”.

“La empresa mantuvo firme su postura sin tener argumento alguno; el despido por lentitud no existe, ella no tiene sanciones por faltantes de plata ni por llegar tarde. Lo que planteamos es que antes de decidir un despido, si entendían que no estaba cumpliendo con los requisitos del sector, la podían cambiar, pero con 16 años de cajera está más que claro que la experiencia la tiene. Ella lo que quiere es seguir trabajando, no importa si la cambian de local”, aclaró Bianqui.

Sobre el resto de los despidos, el sindicalista dijo que son parte de una reestructura encubierta: “Están tomando personal por menos horas y menos plata. No querían alborotar y echar a toda la gente vieja de una”, aseguró.

El sindicato está en conflicto desde enero, y lo que ha hecho hasta ahora es brindar información a los clientes del supermercado para hacer visible la situación.

Además de la comparecencia en el Senado, el SUM entregó una carta en la Torre Ejecutiva dirigida al presidente Luis Lacalle Pou y mantuvo una reunión con Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), quien propuso una prejubilación por enfermedad para la trabajadora afectada.

“El tema es que la persona que maneja los recursos humanos no quiere negociar con el sindicato. Ellos están equivocados y no lo quieren reconocer”, aseguró Bianqui. Mientras tanto, la mujer sigue en el seguro de paro a la espera de una solución.

“Una barbaridad”

En la versión taquigráfica de la comisión del Senado, el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Favio Riverón, dijo que en “una empresa de estas características, como lo es Ta-Ta, con la cantidad de trabajadores y trabajadoras, y con la cantidad de empresas anexas que funcionan en lo que es hoy el grupo Ta-Ta, realmente nos parece una barbaridad -por tildarlo con un título sencillo- lo que pasó con esta compañera, por su legajo, las características que la rodean y su núcleo familiar”.

Bianqui sostuvo en la comisión que “con la excusa de la tecnología que están implementado, poniendo autocajas, están eliminando puestos de trabajo [...] Peor aún es que reducen personal, y cuando se van los trabajadores, ya sea porque se cansan o hacen acuerdos por despidos miserables, toman tercerizados”.

“No podemos quedarnos quietos como sindicato. Tenemos que denunciar lo que está haciendo esta empresa, cuyo dueño es [el empresario colombo-argentino Francisco] de Narváez, quien lamentablemente tiene mucho poder, incluso en los medios de comunicación. Nosotros estamos agotando todas las instancias, apelando a toda la ciudadanía uruguaya, acerca de que vienen empresas que están avasallando el derecho al trabajo, sacando cada vez más puestos por salarios mínimos”, dijo el presidente del SUM.

En 2011 Francisco de Narváez fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de concretar una alianza con la Unión Cívica Radical. En esas elecciones obtuvo 16,12% de los votos, quedando detrás de Daniel Scioli con una diferencia de casi 40 puntos. El grupo económico que encabeza adquirió en Uruguay la plataforma de e-commerce WooW!, la cadena Motociclo, las tiendas de indumentaria BAS y Rapsodia, la cadena de farmacias San Roque, la cadena Multiahorro (cuyas sucursales cambiaron a la marca Ta-Ta) y las tiendas de electrodomésticos Multiahorro Hogar, que continúan operando bajo esa marca.

En el encuentro con los senadores el presidente del SUM aseguró, además, que las personas que son tercerizadas pertenecen a la empresa de suministro de personal Manpower.

“En cuanto a la situación general que están pasando todos los trabajadores, se quiera o no, estamos perdiendo derechos y dignidad de trabajar en las mejores condiciones. Aunque esté el sindicato y lo denunciemos, lamentablemente la empresa tiene todas las herramientas para atacar, y para nosotros la única forma de contrarrestar esta situación es denunciándolo en todos los ámbitos”, aseguró en la comisión.