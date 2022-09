Bajo la consigna “Contra el modelo de la desigualdad. Un país en crecimiento donde el salario sigue sumergido”, el PIT-CNT realiza este jueves un paro general de 24 horas en cuya plataforma reivindicativa destacan los reclamos contra la pérdida de salario real y el rechazo al anteproyecto de reforma de la seguridad social del Poder Ejecutivo. El martes en conferencia de prensa el presidente de la central de trabajadores, Marcelo Abdala, dijo que la medida reclama por “una reforma de la seguridad social para una vida digna”, con eliminación de las AFAP.

La plataforma incluye también el reclamo por trabajo de calidad, aumento de salarios, de jubilaciones y pensiones, y del salario mínimo nacional, por presupuesto digno para la educación pública, la Universidad de la República y para ciencia y tecnología, por mayor presupuesto para vivienda y por que todas las cooperativas paguen 2% de interés para la construcción de más viviendas, contra la impunidad y la prisión domiciliaria para los terroristas de Estado, en defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la atención de la emergencia carcelaria y del aumento de la violencia social, por la igualdad de género, la defensa de las empresas públicas y en rechazo de las pautas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo para la ronda de los Consejos de Salarios.

El martes, en el marco de su relanzamiento, la Intersocial se sumó a la convocatoria al paro, adoptando la plataforma del PIT-CNT.

“El gobierno siempre tuvo como objetivo bajar la inflación”

“Lo primero que uno siempre tiene que decir es que estamos en un Estado de derecho, democrático, y por lo tanto el movimiento sindical tiene todo el derecho de tomar las medidas de acuerdo a sus decisiones. También tenemos que decir en nombre del gobierno que todos los trabajadores que entiendan que no corresponde el paro tienen todo el derecho a trabajar y así también los estudiantes a ir a estudiar, y que pueden funcionar de manera normal las distintas actividades”, dijo el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, el miércoles en rueda de prensa.

El jerarca dijo que es “injusto” el cuestionamiento al gobierno expresado en la convocatoria al paro y señaló, en referencia a que la medida es “contra la carestía”, que “el mundo entero está viviendo un proceso inflacionario que no es responsabilidad de este gobierno”. “¿Paro contra el gobierno porque aumentan los precios de los alimentos? No tiene mucha lógica, porque eso está pasando en Alemania, Estados Unidos, España. En Uruguay a su vez la inflación está estabilizada en los últimos dos, tres meses. Esa es la realidad y esa realidad hay que decirla con claridad para que la gente tenga en cuenta cuando se nos cuestiona, cuando aumentan los precios, como si el gobierno quisiera aumentarlos. El gobierno siempre tuvo como objetivo bajar la inflación”, agregó Mieres. El ministro también criticó que el paro sea contra el anteproyecto de reforma de la seguridad social: “Que se haga un paro general porque hay un proyecto que es un borrador de reforma y que está todavía sometido al análisis y ni siquiera ha ingresado al Parlamento a mí me parece una cosa absolutamente desproporcionada”.

Actividades capitalinas

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió que el paro sea sin acto ni movilización central, pero hay una serie de actividades zonales en Montevideo y en el interior del país. A las 11.00, la central de trabajadores brindará una conferencia de prensa en su local de la calle Jackson donde “dará un primer resumen de la jornada, entre otros comentarios”.

En Montevideo habrá concentraciones y volanteadas desde las 9.30 en las terminales del Cerro y Paso de la Arena, en Parque Bellán, 8 de Octubre y 20 de Febrero, Belloni y General Flores, y en la plaza entre Camino Maldonado y Camino Guerra. A las 10.00 habrá volanteada y puesto fijo en las plazas Colón, Liber Seregni y Pepe D’Elía, y en las ferias del Cerrito y de Piedras Blancas. A partir de las 12.45 habrá volanteada en Ciudad Vieja (saliendo de Reconquista y Camacuá) y desde las 13.00 habrá concentración y volanteada en Garzón y Pena, y a las 15.00 en el castillo del Parque Rodó.

En la plaza Pepe D’Elía, ubicada en Amézaga y Porongos, habrá una actividad entre las 10.00 y las 14.00 con la participación de los vecinos del barrio, convocada por el Zonal C del PIT-CNT y la Intersocial local. La referente de ese zonal, Viviana Núñez, dijo a la diaria que “la idea es organizar una charla con las y los vecinos hablando de las dificultades sociales, políticas y económicas, la inseguridad, educación, inflación, reforma de la seguridad social, entre otros asuntos”. “La idea es tener una charla descontracturada con actores sociales y políticos y generar de esa manera intercambio con el barrio, acompañados por algunos artistas que nos traen algo de cultura y entretenimiento”, acotó.