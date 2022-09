Ancap anunció la semana pasada que iniciará el proceso competitivo para la asociación con un privado en el negocio del portland, que registra desde hace años pérdidas millonarias. Ante la decisión de la petrolera estatal, la Federación de Ancap (Fancap) anunció que durante el paro general de este jueves no brindarán guardias gremiales a los hornos de producción de las plantas de Minas y Paysandú.

En diálogo con la diaria, Manuel Colina, secretario general del sindicato, sostuvo que rechazan el plan de acción de Ancap y entienden que no se trata de una asociación con un privado, sino que “es una privatización, lisa y llanamente”. En su opinión, la empresa estatal no logra ningún beneficio y a cambio le otorga al “capital privado una industria autóctona de Uruguay”, para que “usufructúe y lo explote”.

En ese marco, una de las primeras medidas que definió Fancap es no brindar guardias gremiales a los hornos de producción de clincker —el principal componente del cemento portland— el próximo jueves. Según explicó, Ancap denunció el convenio colectivo el año pasado, por lo cual no rige la regulación de las guardias gremiales. “Entonces en cada paro evaluamos qué hacer. Lo que sí logramos acordar al principio de este año fue un acuerdo de protocolo para parada de refinería y hornos. En el caso de la refinería, hay que avisar diez días antes y en el caso de los hornos, hay que avisar cuatro días antes, por lo tanto, avisamos el viernes que no íbamos a dar la guardia”, explicó.

Desde Fancap sostienen que el negocio del portland emplea en total a unas 550 personas, aproximadamente la mitad empleados de Ancap y otros que realizan servicios que se han tercerizado. “No solamente le sacan recursos al Estado, sino que dejan a las familias que dependen de la industria del portland colgando de un hilo”, expresó Colina.

La resolución del Tribunal de Cuentas

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, explicó la semana pasada a la diaria que se inició el proceso de “llamado a interesados”, luego de un proceso de casi un año en que se recabaron consultas de unas 17 firmas privadas.

El Tribunal de Cuentas (TC) emitió por mayoría un dictamen favorable al procedimiento especial de la petrolera y contó con el voto discorde de los ministros designados por la oposición Diana Marcos, Miguel Aumento y Enrique Cabrera. En su fundamento en contra, Aumento sostiene que se debió “analizar en profundidad si Ancap desde ya está facultada a asociarse en el sentido dado en este caso sin remitirse previamente” al artículo 188 de la Constitución, que determina que para que esto suceda se debe votar a nivel legislativo por mayoría simple.

En la misma línea, Cabrera sostuvo que “la asociación permite una explotación integral del negocio de cemento portland, que no obstante, de no ser monopólica, requiere de una autorización previa de carácter legislativo”. Asimismo, sostuvo que se tuvo que remitir también a la legislación de minería para este procedimiento, en particular, al Código de Minería.