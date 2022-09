El Secretariado Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep) emitió este jueves un comunicado respondiendo a “versiones de prensa” en las que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refiere al Sintep “en relación a la movilización” frente al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) del miércoles 7. “Llama poderosamente la atención la desinformación en la que incurre” el ministro “con relación a las causas y características de la movilización realizada”, ese día.

Sintep aclara que no fue convocante de esa manifestación y su participación y “en particular” la de un integrante de la dirección del sindicato y del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en referencia a Sergio Sommaruga, “se llevó a cabo en el ejercicio de la unidad sindical y de la solidaridad con la lucha por las justas reivindicaciones de la Unión de Funcionarios del Codicen”, que tienen que ver con “derechos laborales” no respetados “por las autoridades de la ANEP y a las que el ministro, lamentablemente, no dedicó un solo segundo de su tiempo”.

“Que un organismo del Estado no respete la carrera funcional o que no pague en tiempo y forma el salario de funcionarios” (en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos [DEJA] y en los Centros de Lenguas Extranjeras [CLE]) “es muy grave”. “Que el ministro de Trabajo no haga nada al respecto es enormemente preocupante”, manifiesta el sindicato.

Para el Sintep es altamente preocupante, “en relación a las garantías democráticas para el ejercicio del derecho de huelga y para la resolución genuina de los problemas laborales”, la campaña “de desprestigio contra la lucha de la clase trabajadora y la desinformación a la que se somete a la población en relación a las causas de los conflictos”.

En este sentido, se exhorta a Mieres “a consustanciarse con el conflicto” que los trabajadores de Sintep llevan adelante con el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) “por el deterioro de los derechos laborales y el desconocimiento flagrante a los acuerdos de los Consejos de Salarios en relación al pago de la antigüedad y a las condiciones para la formación profesional de los y las educadoras de la enseñanza no formal”.

Finalmente, Sintep señala que Uruguay “está atravesando una grave crisis social por desigualdad”, y que la “preocupación principal de las autoridades debería ser cómo revertir la misma y dejar de lado esta fanática obsesión por desprestigiar la lucha de las y los trabajadores”.