Luego del despido de siete trabajadores en la Curtiembre París a través de un mensaje de Whatsapp hace dos semanas, las negociaciones entre la empresa y la Unión de Obreros Curtidores (UOC) han transcurrido con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) mediante, pero sin un acuerdo que pueda conformar a ambas partes.

El secretario general de la UOC, Carlos Bico, dijo a la diaria que para darle una solución parcial al tema y ganar tiempo que permita alcanzar una salida definitiva, el MTSS presentó a la empresa la propuesta de enviar a los siete trabajadores al seguro de paro, pero la empresa respondió negativamente el pasado lunes. El sindicato trasladó a la curtiembre algunas soluciones al tema, pero también fueron rechazadas.

Por tal motivo, el jueves por la mañana habrá una mesa tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en donde se va a labrar un acta que deje constancia de la negativa de la empresa a aceptar el seguro de paro, y que además quede certificado bajo qué condiciones se fueron dando las negociaciones. “Es un atropello a la propuesta sindical de los trabajadores. Es una actitud antisindical de la empresa. Eso es lo que tenemos hoy. Con el sindicato se analiza qué pasos dar”, dijo Bico.

El dirigente reiteró que la medida es “un ataque a la organización”, y con ello a “la posibilidad de los trabajadores a sindicalizarse”. Agregó que la empresa “ya tomó la medida, y no parece que la vayan a cambiar. Es una patronal que no entiende que el ámbito del diálogo es la manera de ir logrando solucionar los problemas”.

Una vez que finalice la mesa tripartita con la Dinatra y los representantes de la curtiembre, el sindicato mantendrá una reunión para analizar el resultado y definir si se toman medidas, y qué alcance podrían tener.

Bico comentó también que el pasado jueves 19 hubo una reunión en el MTSS y con la Cámara Uruguaya de Barracas de Cueros, Lanas y Afines, con la intención de dialogar con ese órgano para intentar solucionar diversos temas, pero esto finalmente no prosperó. El motivo fue, según Bico, que “la Cámara no quiere entrometerse en temas particulares de cada empresa”, por lo que no se avanzó al respecto.

Consultado acerca de si el MTSS le trasladó en los últimos días a la Unión de Obreros Curtidores alguna opción diferente para intentar zanjar el tema sin que se pierdan las fuentes laborales, Bico respondió que por el momento la secretaría de Estado no pudo aportar nuevas alternativas.