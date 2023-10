Funcionarios adheridos a la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) (Unott) y empresarios que integran la Cámara de Empresarios del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame) manifestaron cautela ante la noticia de la firma del decreto que esperaba el sector para ajustar los salarios de los empleados de las compañías, principalmente las del ámbito suburbano.

Miguel Marrero, dirigente de la Unott, habló con la diaria sobre la confirmación del decreto esperado desde hace meses, que marca el ajuste en el salario de los trabajadores. “Es importante, pero no soluciona nada. Solamente con eso no alcanza. Ahora hay que esperar a saber cómo se concreta el pago de lo que les adeudan las empresas a los trabajadores, y eso se comenzará a definir la próxima semana”.

Señaló que la intención ahora “pasa por citar a las empresas del sector suburbano para hablar y concretar una fórmula de pago”, aunque aclaró que las empresas Cita y Tala Pando Montevideo ya están abonando una parte de ese ajuste. Ambas compañías pagaron una parte en setiembre, pero deben informar como saldarán junio, julio y agosto, más la otra parte del mes anterior. “Lo tomamos como una buena señal de parte de esas dos empresas, pero hay que terminar de acordar cómo hacer todo el pago del retroactivo y después la más difícil que es Copsa. Hay que saber cómo harán para pagar los cinco meses del retoactivo que les deben a los trabajadores y de la otra deuda que tiene anteriormente”, explicó.

El dirigente expresó que el sindicato de cada gremio tendrá que informar en su debido momento cómo serán las próximas instancias de negociación para acordar cómo se realizará el pago de lo adeudado por ajuste. Esto significa que pueden ser instancias entre los trabajadores y la empresa (mesa bipartita) como también se pueden evaluar otras opciones. Allí cada filial comunicara su decisión a la Unott, quien aguarda avances. “Es muy posible que no todos definan hacer lo mismo”, agregó Marrero.

Medidas de la Unott

Como había sido anunciado el lunes 16, durante algunas horas de este viernes la Unott comenzó la ejecución de medidas que resolvió en asamblea. Una de las estas fue hacer transitar por la avenida 18 de Julio el ómnibus de una empresa para difundir los tres conflictos que inquietan al sindicato: los cuatro despidos de la compañía Agencia Central, la situación de Copa y el transporte suburbano, y la discusión de si quitar o mantener las mamparas en los taxis. Además, trabajadores de las empresas entregaron volantes por la principal avenida. La misma medida se aplicará entre el lunes 23 y el jueves 26 en distintos puntos de la ciudad.

Si no hay novedades sustanciales en algunos de los tres conflictos, Marrero confirmó que se realizará el paro general nacional del transporte, marcado para el viernes 27.

Los empresarios esperan

Javier Cardoso, secretario ejecutivo de Cestrame y gerente general de Copsa, comentó a la diaria que el miércoles cinco integrantes de la Cámara de Empresarios se reunieron a solas con el presidente Luis Lacalle Pou. El directivo destacó que el mandatario firmó el decreto 305/023 (aplicación de correctivo pendiente de recuperación para los salarios mínimos y las remuneraciones de los trabajadores comprendidos dentro del Grupo N° 13, Transporte y Almacenamiento, subgrupo 06 Transporte Terrestre de Pasaje).

Indicó que la conversación fue “en muy buenos términos” y mencionó, además, que “hay que cerrar un tema. En cuanto a los recursos para la retroactividad, el presidente se comprometió a hablar con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y así darnos una devolución en la semana que viene. En función de eso pensamos que se van a proporcionar los recursos para el pago del ajuste salarial en esa diferencia que existía. Entonces se va a llegar a una fórmula de pago que va a permitir desactivar el paro previsto para el 27”.

El empresario comentó que el lunes 23 habrá una reunión con la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) a los efectos de avanzar en la conformación de una fórmula para realizar los pagos adeudados. “Somos optimistas de que podemos llegar a una buena solución. Hay que esperar”, respondió al respecto.

Con relación al informe que el Ministerio de Trabajo le encargó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que los empresarios esperan conocer desde julio, también se habló con Lacalle Pou. “Se conversó sí. El presidente creo que tomó contacto con el informe porque, al pasar, mencionó algo. Otro detalle importante es que el presidente se preocupó por el tema de la conformación de un nuevo fideicomiso que permita la renovación de flota, que era uno de los puntos que planteábamos como una inquietud. Tomó nota y creo que se va a concretar”, adelantó Cardoso.

La visión del MTSS

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió este viernes al momento de conflicto que atraviesa el transporte, principalmente el sector suburbano. Señaló que la cartera está dialogando de este tema con la Unott y con la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero (Anetra).

“La idea es ver si logramos remover las razones que han generado la convocatoria del paro general. Una de ellas ya está resuelta, que era un decreto que el Poder Ejecutivo emitió, y que la gente de la Unott ha reconocido en donde se resuelve el tema de los aumentos salariales, e incluso también de las retroactividades”, dijo Mieres.

El jerarca agregó que “hay algún problema más focalizado en dos empresas, y sobre estos estamos trabajando con el objetivo de evitar algo que nadie quiere. No lo quieren los trabajadores, no lo quieren las empresas y obviamente tampoco lo quiere la ciudadanía, porque perjudica la vida laboral y la vida cotidiana, y por supuesto no lo quiere el gobierno”.

Respecto de la venta de boletos en los últimos años, consideró que “el tema es que después de la pandemia los niveles de venta de boletos no llegaron a los previos a la pandemia. Se ve que hubo a partir de la pandemia algún cambio en los hábitos de los ciudadanos, y eso complica los números y complica las respuestas, pero sin duda hay que seguir trabajando. El MTSS también tiene su voz, porque en el tema el transporte tiene que ver con subsidios estatales, y ahí también está el foco de la discusión”.