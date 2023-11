De un total de 179 unidades de negociación, hasta este jueves 86 firmaron sus convenios colectivos por la décima ronda de los Consejos de Salarios, informó a la diaria el subdirector nacional de Trabajo, Santiago Torres. Las “unidades de negociación”, como las nombra Torres, son los conocidos como subgrupos de negociación colectiva, mesas de diálogo entre trabajadores, empleadores y los negociadores del ministerio. Cada vez que se alcanza un acuerdo, debe ser legitimado por el “grupo madre”; por ejemplo, un subgrupo son los supermercados, incluidos en el Grupo 10 - sector comercio.

Si bien actualmente hay 86 subgrupos que alcanzaron un acuerdo, con el transcurso de los días la cifra puede modificarse. La mayoría de esas negociaciones comenzaron en julio, mientras que otras lo hicieron en agosto. De esos 86 convenios, 59 llegaron a acuerdos tripartitos, en los cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no objetó el tenor ni contenido de lo aprobado por las partes.

Dentro de las opciones de acuerdos, dijo que una de ellas es la “votación por unanimidad”, que es cuando una de las partes presenta una propuesta y logra el acuerdo de la otra y así, también, del gobierno. Este caso, que no es muy común, sólo ha sucedido en tres subgrupos.

Son 17 las unidades de negociación en las que los acuerdos fueron votados por el Poder Ejecutivo con los empleadores, y en un solo caso en que la votación fue en conjunto entre el gobierno y los trabajadores. Comentó que “no existe, por el momento, ninguna votación con la negativa del Poder Ejecutivo. Eso es raro, porque tiene que ser que las partes se pusieron de acuerdo en los Consejos de Salarios, pero que se apartan tanto de los lineamientos del Poder Ejecutivo que este tenga que votar en contra. En general, los desvíos son permitidos por el gobierno, y lo que suele ocurrir es que se abstiene de votar, y no vota en contra”.

Por el momento hay un solo un grupo que tuvo la abstención del MTSS, por “desvíos de lo que pueden ser las pautas oficiales, y la secretaría de Estado simplemente no los vota, pero al final salen aprobados”. Sobre este tipo de casos, vaticinó que en el transcurso de las semanas la cantidad puede verse incrementada.

Sobre esta ronda de los Consejos de Salarios, comentó que “por ahora no hay decretos del Poder Ejecutivo. Salen cuando no hay acuerdo y una de las partes no comparece; ahí no se puede votar y el Poder Ejecutivo no tiene otra salida que resolver por decreto”.

En tanto, destacó que existen cuatro casos de acuerdos bipartitos, que es cuando dos partes negocian “por fuera” de los Consejos de Salarios y luego inscriben y registran el convenio en el MTSS, después de asistir a una serie de reuniones formales. “Eso es válido y legítimo”, aunque no es muy común, dijo Torres.

Próximos a cerrar y en etapa de finalización hay 34 grupos. “Las negociaciones están avanzadas positivamente, y hay altas opciones de alcanzar el acuerdo, o a la inversa, y es que como existen chances nulas de un acuerdo, y en esos casos, el Poder Ejecutivo acelera los tiempos y reclama una decisión a través de la votación, para que no exista una discusión eterna si las partes no se van a poner de acuerdo”, dijo Torres.

Según el subdirector, “la aspiración del MTSS es llegar al final de noviembre con una amplia mayoría de las unidades cerradas. Y en caso de que quedan algunas para diciembre, que sean casos en los que vale la pena estirarlos hasta ese mes, porque la negociación esta avanzada pero quedan detalles y hay un 90% de opciones de que haya acuerdo. Ahí sí vale la pena esperar y no apurar la votación”. Dijo además que “en teoría no hay un plazo legal” para que los 179 grupos estén cerrados, pero añadió que no es habitual que las negociaciones sigan más allá de enero.

El jerarca reconoció que en la actualidad hay subgrupos con “complicaciones”, dada la distancia y lejanía de posiciones entre las partes involucradas.