El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) anunció que hará un paro general parcial este viernes de 9.00 a 13.00, tras un accidente que provocó la muerte de un trabajador y lesiones en otro que permanece internado, en un establecimiento ubicado en la ruta 26 y Camino de la Toma.

Según lo expuesto en un comunicado, el hombre, de 49 años, era empleado de la empresa Espina y se encontraba trabajando en el marco de un subcontrato de OSE. El accidente ocurrió mientras él y su compañero descargaban caños de 0,40 por seis metros, porque la faja que los contenía se soltó y los golpeó, indica el documento.

“Las condiciones que visualizamos ahí no eran las que debería haber para hacer ese tipo de trabajo”, dijo a la diaria Héctor Abad, responsable de seguridad laboral del Sunca, que estaba en Cerro Largo al momento de los hechos y asistió al lugar cuando los trabajadores todavía se hallaban en el lugar. “La máquina con la que estaban haciendo la descarga no es para descargar” y “la faja que envuelve los caños no estaba como debería estar”, observó. Además, agregó que la cuerda con la que los trabajadores estaban guiando los caños “era un pedazo de faja que sobraba” y “no tenía más de un metro”.

“Nosotros estamos preocupados porque han venido creciendo los siniestros de trabajo. Este es el sexto trabajador que muere este año en la industria”, indicó Abad. En ese sentido, el responsable de seguridad laboral del Sunca se refirió a la necesidad de instalar “nuevas normas para el mundo del trabajo” y actualizar la Ley 5.032 sobre los accidentes de trabajo.

Respecto del paro, Abad dijo que el objetivo es reivindicar lo planteado en el comunicado: la importancia de convocar a “un debate nacional sobre una Ley de Salud Laboral y Seguridad en el Trabajo” y de seguir impulsando “la creación de una fiscalía especializada que actúe sobre los accidentes laborales”.