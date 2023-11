Las medidas anunciadas por la Asociación de Transportistas de Combustible (ATC), impactaron rápidamente en las ventas. Este domingo, se registraron largas colas de vehículos en estaciones de servicio para abrastecerse de productos, lo que produjo que este lunes el suministro ya se viera afectado.

“Creo que al final del día de hoy el 90% [de las estaciones de servicio], si no es el 100% se quedarán sin el total de combustible”, dijo a la diaria el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón. El dirigente contó, que en la estación que maneja sólo hay gasoil, pero por su ubicación este derivado se vende muy poco. Nafta Premium y Súper, no le queda nada. Pero su caso no es el único, aseguró. “Hay una gran cantidad de estaciones de servicio que no tienen nafta”, según comprobó en una recorrida por varios lugares.

El presidente de Unvenu dijo que “por ahora” no hay pérdidas económicas para las estaciones porque el domingo se vendió el “doble” de lo que se vende habitualmente, aunque “si esto sigue, ya la cosa cambia”.

Imaginar dos días más sin suministro de combustibles es algo que a Añón no se le “pasa por la cabeza” y remarcó que es una situación que “nunca pasó”. De todas formas, señaló que si la medida se mantiene “va a ser bastante el daño que puede ocasionar”, particularmente en el “campo que están con la cosecha”, pero también en las ciudades, donde “el mal va a empezar por las estaciones, que van a tener que mandar a los empleados para su casa”.

“Se puede dejar un empleado solo, por si hay un cambio de aceite, y los demás, de repente, limpiar un poco un día. Pero si llevamos dos días más es totalmente algo que no se me pasa por la cabeza”, expresó.

Añón sostuvo que no cree que hoy se encuentre una solución al conflicto, pero sí espera que transportistas y el gobierno puedan establecer un ámbito de diálogo para llegar a una solución. “Si no esto va a ser un caos porque ya mañana nadie va a tener combustible”, reiteró.

Por su parte Unvenu no ha mantenido ningún tipo de intercambio con la ATC; “son temas totalmente ajenos a nosotros por más que nos involucra por no tener combustible”. Sin embargo, dijo que si hoy no hay avances en el marco del conflicto, “con seguridad hablaremos con ellos”.

“Tengo fe en que el gobierno tomará hoy una decisión de seguir conversando porque todavía les queda más de un mes para esta medida y se puede llegar a alguna solución. Sino el gobierno va a tener que tomar alguna medida”, expresó Añion.